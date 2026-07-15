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Никола Цолов се впуска в битката на "Спа": Всичко за старта му във Формула 2 в Белгия

Никола Цолов се впуска в битката на "Спа": Всичко за старта му във Формула 2 в Белгия

15 Юли, 2026 16:06 777 2

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Българският ас на пистата отново в светлината на прожекторите

Никола Цолов се впуска в битката на "Спа": Всичко за старта му във Формула 2 в Белгия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Никола Цолов, младата надежда на България, се готви за поредното си предизвикателство този уикенд – Гран при на Белгия, част от календара на Формула 2 за сезон 2026. След впечатляваща серия от три последователни победи, 19-годишният пилот на "Кампос Рейсинг" пристига на легендарната писта "Спа-Франкоршамп" с амбиция да затвърди лидерската си позиция в генералното класиране.

Цолов вече доказа, че е сила, с която трябва да се съобразяват съперниците му – само през последните две състезания той триумфира веднъж в Австрия и два пъти на британска земя. Сега пред него стои ново изпитание – белгийската писта, където миналата година във Формула 3 завърши на престижното четвърто място в спринтовото състезание.

График на състезателния уикенд:

Петък, 17 юли

- 12:05 ч. – Свободна тренировка във Формула 2

- 16:55 ч. – Квалификационна сесия

Събота, 18 юли

- 15:15 ч. – Спринтово състезание (18 обиколки)

Неделя, 19 юли

- 11:00 ч. – Основно състезание (25 обиколки)

Любителите на високите скорости могат да гледат всички стартове от Формула 2, както и съпътстващите състезания от Формула 3 и Формула 1, по каналите на "Диема".


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