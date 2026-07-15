Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Гран при на Белгия – програма

Гран при на Белгия – програма

15 Юли, 2026 16:49 517 1

  • гран при на белгия-
  • формула 1-
  • формула 2-
  • формула 3-
  • никола цолов-
  • програма-
  • спа-франкоршамп-
  • състезание-
  • квалификация-
  • тренировка-
  • моторни спортове

Формула 1 се завръща с гръм и трясък на легендарната писта "Спа"

Гран при на Белгия – програма - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След кратка пауза, светът на моторните спортове отново насочва поглед към Белгия, където този уикенд ще се проведе едно от най-очакваните събития в календара на Формула 1 – Гран при на Белгия. Епичната писта "Спа-Франкоршамп" ще бъде арена на драматични битки, високи скорости и незабравими емоции за феновете на автомобилните надпревари.

Този уикенд не е само за елита на Формула 1. На "Спа" ще видим и младите надежди от Формула 2 и Формула 3, където българската звезда Никола Цолов продължава да впечатлява с изключителните си резултати. Програмата е наситена с тренировки, квалификации и състезания, които ще държат зрителите на нокти от петък до неделя.

Подробна програма на състезателния уикенд в Белгия:

Петък, 17 юли

- 10:55 ч. – Свободна тренировка във Формула 3

- 12:05 ч. – Свободна тренировка във Формула 2

- 14:30 ч. – Първа свободна тренировка във Формула 1

- 16:00 ч. – Квалификация във Формула 3

- 16:55 ч. – Квалификация във Формула 2

- 18:00 ч. – Втора свободна тренировка във Формула 1

Събота, 18 юли

- 11:00 ч. – Спринтово състезание във Формула 3 (12 обиколки)

- 13:30 ч. – Трета свободна тренировка във Формула 1

- 15:15 ч. – Спринтово състезание във Формула 2 (18 обиколки)

- 17:00 ч. – Квалификация във Формула 1

Неделя, 19 юли

- 9:30 ч. – Основно състезание във Формула 3 (15 обиколки)

- 11:00 ч. – Основно състезание във Формула 2 (25 обиколки)

- 16:00 ч. – Гран при на Белгия – основно състезание във Формула 1 (44 обиколки)


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    1 0 Отговор
    Какъв гръм и трясък бре ??? Пфу...

    17:00 15.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове