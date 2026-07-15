Гран при на Белгия – програма

След кратка пауза, светът на моторните спортове отново насочва поглед към Белгия, където този уикенд ще се проведе едно от най-очакваните събития в календара на Формула 1 – Гран при на Белгия. Епичната писта "Спа-Франкоршамп" ще бъде арена на драматични битки, високи скорости и незабравими емоции за феновете на автомобилните надпревари.

Този уикенд не е само за елита на Формула 1. На "Спа" ще видим и младите надежди от Формула 2 и Формула 3, където българската звезда Никола Цолов продължава да впечатлява с изключителните си резултати. Програмата е наситена с тренировки, квалификации и състезания, които ще държат зрителите на нокти от петък до неделя.

Подробна програма на състезателния уикенд в Белгия:

Петък, 17 юли

- 10:55 ч. – Свободна тренировка във Формула 3

- 12:05 ч. – Свободна тренировка във Формула 2

- 14:30 ч. – Първа свободна тренировка във Формула 1

- 16:00 ч. – Квалификация във Формула 3

- 16:55 ч. – Квалификация във Формула 2

- 18:00 ч. – Втора свободна тренировка във Формула 1

Събота, 18 юли

- 11:00 ч. – Спринтово състезание във Формула 3 (12 обиколки)

- 13:30 ч. – Трета свободна тренировка във Формула 1

- 15:15 ч. – Спринтово състезание във Формула 2 (18 обиколки)

- 17:00 ч. – Квалификация във Формула 1

Неделя, 19 юли

- 9:30 ч. – Основно състезание във Формула 3 (15 обиколки)

- 11:00 ч. – Основно състезание във Формула 2 (25 обиколки)

- 16:00 ч. – Гран при на Белгия – основно състезание във Формула 1 (44 обиколки)