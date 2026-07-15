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Христо Янев: Без значение кой ще стъпи на терена утре, ЦСКА трябва да продължи напред

Христо Янев: Без значение кой ще стъпи на терена утре, ЦСКА трябва да продължи напред

15 Юли, 2026 22:14 314 0

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Наставникът на ЦСКА говори преди реванша с Дери Сити

Христо Янев: Без значение кой ще стъпи на терена утре, ЦСКА трябва да продължи напред - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на ЦСКА - Христо Янев даде пресконференция преди реванша с Дери Сити от турнира Лига Европа, който е утре от 20:30 часа. Той се надява отсъствието на Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, които не получиха виза за Северна Ирландия, да мотивира допълнително „армейците“.

„Утре ще разберем дали сме готови. Направили сме всичко необходимо, подготвени сме и искам да покажем най-доброто от себе си“, започна Янев.

„За съжаление го имаме този проблем с Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг. Той не е от моята компетенция. Аз трябва да извадя най-доброто на терена. Според мен това може да не обедини като група. При тази тежка ситуация можем да реагираме по-добре като отбор“, продължи Янев.

„Досега не съм имал такъв казус. За пръв път ми се случва. При всички положения не е най-мотивиращото нещо, да знаеш, че няма да се появиш на появиш на терена. Можем да реагираме и тяхното отсъствие да не се усети на терена“, каза още треньорът на ЦСКА.

„Наясно със състава. Без значение кой ще стъпи на терена, ЦСКА трябва да продължи напред. Виждаме един много добре подготвен терен. За мен тревното покритие е перфектно“, добави Янев.

На въпрос дали играчите на ЦСКА са готови за дузпи, треньорът сподели: „Всички ние искаме да продължим. Това е най-важната цел. За всичко сме подготвени. Искам да елиминираме Дери в редовното време, но сме подготвени за всичко“.
Христо Янев не призна дали новото попълнение Жан-Филип Гбамин ще играе утре. „Всеки един, който е с нас тук, можем да видим на терена. Ще видим как ще се развие мача“, заяви специалистът.

„В София усетихме подкрепата на феновете. Благодаря им. За нас е важно да усещаме любовта на феновете. От нас се иска да ги радваме с добра игра и да продължим колкото се може по-дълго в Европа“, завърши Янев.


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