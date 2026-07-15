Полша препъна България в Лигата на нациите

Волейболната арена в Чикаго стана свидетел на истинско изпитание за българския национален отбор, който се изправи срещу могъщата селекция на Полша в ключов сблъсък от Лигата на нациите. „Лъвовете“ отстъпиха с 0:3 гейма (19:25, 17:25, 17:25), като европейският шампион демонстрира класа и хладнокръвие през цялата среща.

С първия съдийски сигнал поляците наложиха темпото с мощни сервиси и непробиваема блокада. Въпреки вдъхновените изяви на Алекс Николов и Мартин Атанасов, които се опитаха да върнат интригата, българският тим не успя да стопи разликата и първият гейм отиде в полза на Полша.

Във втората част „лъвовете“ започнаха с хъс и поведоха с 3:1 след ас на Мони Николов. Радостта обаче бе кратка – Бартоломей Лемански и Вилфредо Леон поеха инициативата за Полша, които с безпогрешна игра обърнаха резултата и затвориха гейма при 25:17.

Третият гейм започна с нов прилив на енергия за българите – Аспарух Аспарухов реализира ас, а Мони Николов и Алекс Грозданов комбинираха успешно за преднина от 7:4. Поляците обаче не се поколебаха и с отличен сервис на Лемански и Леон обърнаха развоя, като Леон записа ас за 16:10. Въпреки опитите на Борис Начев, Венислав Антов и Александър Николов да върнат интригата, Полша затвори гейма и мача безапелационно.

България остава на осмата позиция в класирането на Лигата на нациите. Следващото изпитание за националите е на 18 юли от 00:00 часа срещу Китай.