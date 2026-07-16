Личната история на Лаутаро Мартинес, който „закри“ Британската империя

Лаутаро Мартинес се превърна в абсолютен кошмар за Англия, след като негов драматичен гол в 92-рата минута донесе победата на Аржентина с 2:1 на Световното първенство през 2026 г..

Нападателят, известен с прякора си „Ел Торо“ (Бикът), буквално пренаписа футболната история и остави „Трите лъва“ съкрушени на крачка от златния триумф. Зад блясъка на прожекторите и головете обаче се крие една трогателна, на места скандална и изпълнена с лишения история, която малцина познават.

От тежкото детство в Баия Бланка и продажбата на мляко по улиците, през бурната любов с влиятелната Августина Гандолфо, до тайните му страсти извън терена – ето всичко, което трябва да знаете за човека, който постави кралството на колене.

Семейна среда: От продавач на мляко до световен връх

Лаутаро Мартинес е роден на 22 август 1997 г. в Баия Бланка, Аржентина, в семейство с изключително скромни финансови възможности. Според биографичен материал на спортното издание Football Talent Scout, като малък Лаутаро е трябвало да продава мляко по улиците на родния си град, за да помага на родителите си да вържат двата края.

Футболът обаче е в кръвта му. Баща му, Марио Мартинес, е бивш професионален защитник в долните дивизии на Аржентина. В интервю за телевизия TyC Sports самият Лаутаро споделя през сълзи: „Първият път, когато баща ми ми купи футболни обувки, аз мечтаех точно за този момент. Да ме гледат родителите ми и децата ми как вкарвам на най-голямата сцена“.

Интересен факт е, че Лаутаро има двама братя: Алан, който също е футболист, и Яно, който е професионален баскетболист в Аржентина.

Голямата дилема: Футбол или баскетбол?

В тийнейджърските си години Лаутаро показва невероятен атлетизъм и е изправен пред съдбоносен избор. Пред аржентинското издание InfoBae по-малкият му брат Яно разкрива неподозирана тайна: на 15-годишна възраст бъдещата звезда на Интер Милано сериозно обмисля да се откаже от футбола, за да преследва кариера в професионалния баскетбол. За щастие на милионите аржентински фенове, страстта към зеления терен надделява, а малко след това той е забелязан от скаутите на Расинг Клуб.

Проблеми и скандали: Трудният характер и „изгубеният в превода“ скандал в Милано

Прякорът на Мартинес „Ел Торо“ не е случаен – той отразява неговата агресия и безкомпромисност, които понякога му носят сериозни главоболия. Още при дебюта си в Расинг той получава червен картон за два жълти в рамките на едва пет минути.

Най-големият му професионален скандал извън терена обаче избухва в края на 2025 г. В интервю за престижното списание France Football негови думи относно вътрешната ситуация в Интер са грешно преведени, което кара италианските медии, включително Corriere dello Sport, да го обвинят в неуважение към треньора Симоне Индзаги и ръководството. Наложи се самият футболист публично да изяснява ситуацията, за да успокои разгневените фенове на „нерадзурите“.

В личен план Лаутаро преживява и сериозна семейна драма през същата година. Италианският вестник La Gazzetta dello Sport тогава подробно отрази съдебния процес, в който Мартинес бе осъден да плати обезщетение на семейството на покойната детегледачка на децата си. Момичето бе уволнено, след като се разболя от тежко онкологично заболяване, което предизвика вълна от негативни коментари в социалните мрежи, въпреки защитата на неговата съпруга, че уволнението е било по взаимно съгласие и съобразено със законите.

Снимка: Фейсбук

Хобита, интереси и красивата Августина

Когато не е на терена, Лаутаро води сравнително уединен живот, посветен на семейството си. През май 2023 г. той вдигна пищна сватба на брега на езерото Комо с известния модел и фитнес инфлуенсър Августина Гандолфо, от която има две деца – Нина и Тео.

Според профил на играча в спортната секция на Yahoo, основните хобита на нападателя извън футбола са:

Производство на вино: Лаутаро и съпругата му притежават собствена марка висококачествено аржентинско вино, произвеждано в региона на Мендоса.

Лаутаро и съпругата му притежават собствена марка висококачествено аржентинско вино, произвеждано в региона на Мендоса. Мода и фитнес: Благодарение на бизнеса на съпругата си, той често участва в модни сесии и рекламни кампании за лайфстайл брандове.

Благодарение на бизнеса на съпругата си, той често участва в модни сесии и рекламни кампании за лайфстайл брандове. Кулинария: Мартинес е известен в съблекалнята като майстор на традиционното аржентинско барбекю (асадо), с което често гощава съотборниците си.

Лаутаро Мартинес доказа, че пътят от бедността до върха се извървява с характер на бик. Голът му срещу Англия просто циментира неговия статус на безсмъртна легенда за Аржентина.