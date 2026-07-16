Марк Касадо избира да остане в Барселона, въпреки интереса от Висшата лига

22-годишният дефанзивен халф Марк Касадо е взел категорично решение да продължи кариерата си в Барселона, въпреки засиления интерес от няколко английски клуба. Според авторитетния журналист Екрем Конур, младият талант е отхвърлил всички предложения от Острова, предпочитайки да се докаже в родния си клуб.

Въпреки че ръководството на Барселона е склонно да се раздели с Касадо срещу сума от поне 30 милиона евро, футболистът е решен да се пребори за повече игрово време на "Камп Ноу". Желанието му е да се утвърди като основна фигура в състава, вместо да търси ново предизвикателство в английската Висша лига.

Сред клубовете, които следят отблизо ситуацията около Касадо, се нареждат Астън Вила, Нюкасъл, Евертън, Фулъм и Брайтън. Въпреки това, младият полузащитник остава непоколебим в решението си да остане верен на Барселона.

През изминалия сезон Марк Касадо записа 34 участия във всички турнири с екипа на каталунците, като се отчете с една асистенция.