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Марк Касадо избира да остане в Барселона, въпреки интереса от Висшата лига

Марк Касадо избира да остане в Барселона, въпреки интереса от Висшата лига

16 Юли, 2026 16:05 366 0

  • висша лига-
  • астън вила-
  • нюкасъл-
  • евертън-
  • фулъм-
  • брайтън-
  • барселона-
  • марк касадо

Младият полузащитник на каталунците отказва оферти от Англия, за да се бори за мястото си на "Камп Ноу"

Марк Касадо избира да остане в Барселона, въпреки интереса от Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

22-годишният дефанзивен халф Марк Касадо е взел категорично решение да продължи кариерата си в Барселона, въпреки засиления интерес от няколко английски клуба. Според авторитетния журналист Екрем Конур, младият талант е отхвърлил всички предложения от Острова, предпочитайки да се докаже в родния си клуб.

Въпреки че ръководството на Барселона е склонно да се раздели с Касадо срещу сума от поне 30 милиона евро, футболистът е решен да се пребори за повече игрово време на "Камп Ноу". Желанието му е да се утвърди като основна фигура в състава, вместо да търси ново предизвикателство в английската Висша лига.

Сред клубовете, които следят отблизо ситуацията около Касадо, се нареждат Астън Вила, Нюкасъл, Евертън, Фулъм и Брайтън. Въпреки това, младият полузащитник остава непоколебим в решението си да остане верен на Барселона.

През изминалия сезон Марк Касадо записа 34 участия във всички турнири с екипа на каталунците, като се отчете с една асистенция.


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