Барселона привлече казахстанския диамант Карим Мендиканов

Футболната академия на Барселона – прочутата Ла Масия – посреща ново попълнение с необикновена история. Петнадесетгодишният Карим Мендиканов, считан за едно от най-ярките млади таланти на Казахстан, официално се присъединява към испанския гранд. Новината бе потвърдена лично от играча чрез публикация в социалните мрежи, където той не скри вълнението си: „Изключително съм горд, че сбъднах мечтата си и подписах с клуба на сърцето ми.“

Мендиканов започва футболната си приказка в родния си клуб Астана, където още през 2021 година блесва като най-добър нападател на престижния турнир за Купата на Аристан. Само година по-късно младият талант поема към Испания, за да трупа опит в отборите Серданьола и Сант Кугат на ниво U15. С бързината, техниката и головия си нюх, Карим бързо привлича вниманието на скаутите на Барселона. -

През април стана ясно, че Мендиканов ще облече екипа на Барселона от следващия сезон, превръщайки се в първия казахстански футболист, подписал договор с каталунския клуб. Този трансфер не само отваря нова страница в кариерата на младия нападател, но и вдъхновява цяла футболна нация, която досега не е имала свой представител в един от най-големите клубове в света.

Присъединяването на Мендиканов към Ла Масия е поредното доказателство, че Барселона продължава да инвестира в млади таланти от цял свят. Академията е известна с това, че изгражда не само отлични футболисти, но и личности с характер и ценности.