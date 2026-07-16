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Уейн Рууни разкритикува тактиката на Тухел след загубата на Англия от Аржентина

Уейн Рууни разкритикува тактиката на Тухел след загубата на Англия от Аржентина

16 Юли, 2026 22:38 560 4

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Бившият капитан на "Трите лъва" посочи тактическите грешки като ключов фактор за отпадането на полуфиналите на Световното първенство 2026

Уейн Рууни разкритикува тактиката на Тухел след загубата на Англия от Аржентина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващият полуфинал между Англия и Аржентина на Световното първенство по футбол 2026 завърши с горчиво разочарование за британските фенове. След като "Трите лъва" поведоха в резултата, всичко изглеждаше в тяхна полза. Но, уви, съдбата се обърна – Аржентина обърна мача и триумфира с 2:1, а Англия остана с празни ръце.

Легендарният нападател и бивш капитан на Англия, Уейн Рууни, не скри разочарованието си от представянето на отбора и най-вече от решенията на селекционера Томас Тухел. В интервю за BBC, Рууни подчерта, че именно тактическите промени след първия гол са позволили на Аржентина да обърне развоя на срещата.

"Бяхме в отлична позиция, но след като поведохме, сякаш загубихме посоката. Отдръпнахме се прекалено назад и оставихме съперника да диктува темпото. Аржентинците създаваха опасност след опасност, а ние не намерихме отговор", сподели Рууни.

Според Рууни, след като Англия откри резултата, отборът не е проявил достатъчно амбиция да затвърди предимството си с второ попадение. Той изрази мнение, че решението на Тухел да премине към по-дефанзивна схема с петима защитници е било прекалено предпазливо и е дало възможност на Аржентина да поеме пълен контрол върху играта.

"След първия гол не потърсихме втори. Това беше стратегическо решение на Тухел, което се оказа фатално. Подобни рискове понякога се изплащат, но този път ни струваха мястото на финала", категоричен е Рууни.

След драматичния обрат, Аржентина ще се изправи срещу Испания във финалния сблъсък на Мондиал 2026. Англия ще има шанс да се реваншира в мача за третото място срещу Франция. И двата двубоя ще се проведат в неделя, 19 юли.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Център

    3 0 Отговор
    Много разбирачи но да си там на място е съвсем друго.Защо не предположите ,че е видял ,че Англия е по слаба!

    22:45 16.07.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор
    И теб те видяхме какъв треньор си. И ти като Стоичков, футболисти добри , но акъл за треньор нямат. Та да мълчи.
    Лошото е , че като направиха Тухел начело на тима, вестниците на другия ден имаха заглавия . " Искаме от теб купата, немецо"

    22:51 16.07.2026

  • 3 Ха ха

    4 0 Отговор
    Аржентина и без "ръката Господна" смаза Англия.Къде са сега "разбирачите" ,плюещите по Меси ,венцехвалещите Пенальдо и мБабе.С вяра,кураж и борба всичко се постига - показа го Аржентина.Сега очаквам Тръмп да отмени финала,защото латиносите ще превземат Америка.Или поне да размени стадионите за финалните срещи.Меси в Маями,Англия и Франция в Ню- Йорк.

    22:53 16.07.2026

  • 4 Име

    0 0 Отговор
    Аржентина имаше смазващо господство на терена, а след като англичаните им вкараха гол, буквално ги смазаха!

    23:19 16.07.2026

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