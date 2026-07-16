Мачът Дери Сити - ЦСКА беше прекъснат за 15 минути

Вълнуващата среща-реванш между ирландския Дери Сити и българския ЦСКА, част от първия квалификационен кръг на Лига Европа, бе белязана от неочакван скандал. Двубоят, който се играеше при резултат 1:0 в полза на домакините, бе прекъснат в 53-ата минута след безпрецедентна намеса на "червените" фенове.

В разгара на напрегнатата футболна битка, част от агитката на ЦСКА напусна определената за тях зона на трибуните и се озова непосредствено до тъчлинията. Тяхното неочаквано нахлуване на терена принуди главния съдия да вземе категорично решение – двата отбора бяха изпратени в съблекалните, а играта бе временно спряна.

Още по-стряскащ е фактът, че по време на инцидента на стадиона не е имало полицейско присъствие. Това позволи на част от домакинските фенове също да слязат на терена, което допълнително нажежи обстановката и постави под въпрос сигурността на всички присъстващи.

След като ситуацията се успокои реферът поднови срещата!