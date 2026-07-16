Мачът Дери Сити - ЦСКА беше прекъснат за 15 минути

Вълнуващата среща-реванш между ирландския Дери Сити и българския ЦСКА, част от първия квалификационен кръг на Лига Европа, бе белязана от неочакван скандал. Двубоят, който се играеше при резултат 1:0 в полза на домакините, бе прекъснат в 53-ата минута след безпрецедентна намеса на "червените" фенове.
В разгара на напрегнатата футболна битка, част от агитката на ЦСКА напусна определената за тях зона на трибуните и се озова непосредствено до тъчлинията. Тяхното неочаквано нахлуване на терена принуди главния съдия да вземе категорично решение – двата отбора бяха изпратени в съблекалните, а играта бе временно спряна.
Още по-стряскащ е фактът, че по време на инцидента на стадиона не е имало полицейско присъствие. Това позволи на част от домакинските фенове също да слязат на терена, което допълнително нажежи обстановката и постави под въпрос сигурността на всички присъстващи.
След като ситуацията се успокои реферът поднови срещата!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
22:01 16.07.2026
2 На амфети ли
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Си , нямаш пари за хубаво 92-3% ???? Динамовци проскубани малко ви остава , даже ако си от София да се видим да се умориш да падаш лилав венец..
Коментиран от #3, #5
22:14 16.07.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #2 от "На амфети ли":Къде сте да се срещнем припок? Може и в момента!
Коментиран от #4, #6, #10
22:26 16.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Григорий
До коментар #2 от "На амфети ли":Много си смел пред клавиатурата, но къде беше, когато Гришата ви закри отбора и го подмени ловешкия Литeкc?!
Коментиран от #7
22:47 16.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Айде да не знаете много динамовци
До коментар #5 от "Григорий":Че сте първите бутани от коммнстите
22:48 16.07.2026
8 Малий
Коментиран от #9
22:48 16.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хайде бе слтак
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Къде се скри ??????
22:51 16.07.2026
11 Малий
До коментар #9 от "А ти сигурно":Шемет на ток съм
Коментиран от #12
22:52 16.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Защо триете че
22:55 16.07.2026