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Мачът Дери Сити - ЦСКА беше прекъснат за 15 минути

Мачът Дери Сити - ЦСКА беше прекъснат за 15 минути

16 Юли, 2026 21:45, обновена 16 Юли, 2026 22:03 1 277 13

  • дери сити-
  • цска-
  • квалификационен кръг-
  • лига европа-
  • скандал-
  • фенове

Неочакван обрат на стадиона – фенове на ЦСКА нахлуха на терена

Мачът Дери Сити - ЦСКА беше прекъснат за 15 минути - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълнуващата среща-реванш между ирландския Дери Сити и българския ЦСКА, част от първия квалификационен кръг на Лига Европа, бе белязана от неочакван скандал. Двубоят, който се играеше при резултат 1:0 в полза на домакините, бе прекъснат в 53-ата минута след безпрецедентна намеса на "червените" фенове.

В разгара на напрегнатата футболна битка, част от агитката на ЦСКА напусна определената за тях зона на трибуните и се озова непосредствено до тъчлинията. Тяхното неочаквано нахлуване на терена принуди главния съдия да вземе категорично решение – двата отбора бяха изпратени в съблекалните, а играта бе временно спряна.

Още по-стряскащ е фактът, че по време на инцидента на стадиона не е имало полицейско присъствие. Това позволи на част от домакинските фенове също да слязат на терена, което допълнително нажежи обстановката и постави под въпрос сигурността на всички присъстващи.

След като ситуацията се успокои реферът поднови срещата!


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 9 Отговор
    Чорбарите си показаха рогата.

    Коментиран от #2

    22:01 16.07.2026

  • 2 На амфети ли

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Си , нямаш пари за хубаво 92-3% ???? Динамовци проскубани малко ви остава , даже ако си от София да се видим да се умориш да падаш лилав венец..

    Коментиран от #3, #5

    22:14 16.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "На амфети ли":

    Къде сте да се срещнем припок? Може и в момента!

    Коментиран от #4, #6, #10

    22:26 16.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Григорий

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "На амфети ли":

    Много си смел пред клавиатурата, но къде беше, когато Гришата ви закри отбора и го подмени ловешкия Литeкc?!

    Коментиран от #7

    22:47 16.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Айде да не знаете много динамовци

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Григорий":

    Че сте първите бутани от коммнстите

    22:48 16.07.2026

  • 8 Малий

    2 0 Отговор
    Помашкия манталитет от Микре.

    Коментиран от #9

    22:48 16.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хайде бе слтак

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Къде се скри ??????

    22:51 16.07.2026

  • 11 Малий

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "А ти сигурно":

    Шемет на ток съм

    Коментиран от #12

    22:52 16.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Защо триете че

    0 1 Отговор
    Човека има лилаво венче и му мирише устата :( А този другия господин ще дойде ли да припада ??

    22:55 16.07.2026

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