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Томас Тухел остава начело на Англия: Какво вещае бъдещето за германския селекционер?

Томас Тухел остава начело на Англия: Какво вещае бъдещето за германския селекционер?

17 Юли, 2026 17:06 441 3

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След драматичната загуба от Аржентина, съдбата на Тухел предизвиква бурни дискусии

Томас Тухел остава начело на Англия: Какво вещае бъдещето за германския селекционер? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Англия изпусна златния шанс да се класира на финал на Световното първенство в Северна Америка, след като отстъпи с 1:2 пред Аржентина. Въпреки ранното попадение, възпитаниците на Томас Тухел не успяха да удържат преднината си, което отприщи вълна от остри критики към германския наставник. Мнозина анализатори и фенове не спестиха разочарованието си от тактическите решения на Тухел, които според тях са коствали мястото на Англия във финалната битка.

Според информация на реномираното издание The Athletic, Футболната асоциация на Англия е разполагала с опция да прекрати договора на Тухел, ако тимът бе отпаднал още на четвъртфиналите. В такъв случай германският специалист, чийто контракт е валиден до 2028 година, щеше да получи солидна компенсация. Интересен детайл е, че самият Тухел също има възможност да напусне поста си, ако реши да се завърне в клубния футбол, но тогава той ще трябва да обезщети Футболната асоциация.

Въпреки бурните емоции и спекулации, изглежда, че на този етап ръководството на английския футбол няма намерение да се разделя с Томас Тухел. Източници твърдят, че шансът за уволнение на германеца е минимален, а очакванията са той да продължи да води "Трите лъва" поне до Европейското първенство през 2028 година.

Въпреки разочарованието от пропуснатия финал, Англия ще има възможност да се бори за бронзовите медали в мача за третото място с Франция.


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  • 2 РЕАЛИСТ

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  • 3 Сатана Z

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    17:28 17.07.2026

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