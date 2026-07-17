Торино отново ще бъде домакин на Финалния турнир на ATP

Тенис феновете по цял свят могат да си отбележат датите между 15 и 22 ноември 2026 година, защото тогава Торино отново ще се превърне в епицентър на световния тенис. Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP) и Италианската федерация по тенис официално потвърдиха, че Финалният турнир на ATP ще се проведе в северния италиански град поне до 2027 година, а Италия ще запази домакинството си до 2030 година, макар и след това събитието да се премести в друг град.

В рамките на една седмица, най-добрите осем индивидуални играчи и осемте най-силни мъжки двойки ще премерят сили в престижната надпревара, която традиционно бележи кулминацията на тенис сезона. Събитието ще се проведе в модерната Inalpi Arena, чийто капацитет тази година ще бъде увеличен до над 13 500 места, за да посрещне още повече ентусиазирани зрители.

Организаторите са подготвили редица иновации, които ще направят преживяването още по-вълнуващо. За първи път ще бъде открит тренировъчен корт във фен-селото, където посетителите ще могат да наблюдават отблизо подготовката на своите любимци. Това ще даде уникална възможност на публиката да се докосне до атмосферата зад кулисите на големия тенис.

Откакто Торино пое домакинството през 2021 година, интересът към турнира не спира да расте. Миналата година над 229 000 души изпълниха трибуните – с цели 9% повече в сравнение с предходното издание. Очакванията са през 2024 година този рекорд да бъде надминат, благодарение на разширения капацитет и новите атракции за феновете.

Макар след 2027 година Финалният турнир на ATP да напусне Торино, Италия ще продължи да бъде домакин на престижното събитие поне до 2030 година.