Джанлука Манчини преподписва с Рома

Джанлука Манчини, един от стълбовете в отбраната на Рома, официално се съгласи да продължи престоя си на "Стадио Олимпико". Италианският национал и ръководството на "джалоросите" са постигнали принципно съгласие за нов договор, който ще го задържи в клуба до лятото на 2029 година, с възможност за допълнително удължаване.

Според информация на Calciomercato, агентът на Манчини – Бепе Рисо, е договорил годишно възнаграждение от 3,5 милиона евро, към което ще се добавят различни бонуси, обвързани с представянето на защитника. Настоящият контракт на 30-годишния бранител изтичаше през следващото лято, което го превръщаше в апетитна хапка за редица европейски грандове.

Новината за преподписването на Манчини е истински удар по амбициите на Интер. Президентът на "нерадзурите" Бепе Марота до последно е настоявал за привличането на опитния защитник, който бе сред основните цели за подсилване на защитната линия след раздялата с Франческо Ачерби и Стефан де Фрай. Сега миланският клуб ще трябва да насочи вниманието си към други варианти, сред които се споменава името на Джон Лукуми от Болоня.

Оставането на Манчини е отлична новина за треньора Джан Пиеро Гасперини, който ще разчита на стабилността и опита на своя капитан в предстоящото завръщане на Рома в Шампионската лига. Бившият юноша на Фиорентина направи големия си пробив в Серия А с екипа на Аталанта, а от 2019 година насам е неизменна част от римския тим, записвайки над 200 официални мача. Сред успехите му с "вълците" се открояват триумфът в Лигата на конференциите през 2022 година и достигането до финала в Лига Европа година по-късно. Манчини има и 20 мача за националния отбор на Италия, в които е отбелязал две попадения.