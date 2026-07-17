Златан Ибрахимович с категорична прогноза за големия финал в неделя

В навечерието на дългоочаквания финал на Световното първенство по футбол, бившият нападател и настоящ футболен анализатор Златан Ибрахимович направи дръзко изказване, което разпали страстите сред феновете по цял свят. Според шведската икона, именно Испания ще излезе победител в битката срещу Аржентина тази неделя.

След като „Ла Роха“ демонстрира класа и надделя убедително над Франция на полуфиналите, Ибрахимович не крие възхищението си от испанския стил на игра. Той подчерта, че испанците са показали изключителна сплотеност и контрол върху топката – качества, които според него ще се окажат решаващи и срещу „албиселесте“.

„Испания владее топката с лекота и диктува темпото на терена. Аржентина не разчита на светкавични контраатаки, което ще даде възможност на испанците да наложат своята игра“, коментира Ибрахимович. Той е убеден, че именно колективният дух и тактическата дисциплина ще наклонят везните в полза на иберийците.