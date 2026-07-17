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Златан Ибрахимович с категорична прогноза за големия финал в неделя

Златан Ибрахимович с категорична прогноза за големия финал в неделя

17 Юли, 2026 19:27 1 953 8

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  • златан ибрахимович-
  • испания-
  • аржентина-
  • „ла роха“-
  • франция

Испания ще триумфира над Аржентина във финала на Световното първенство, категоричен е бившият шведски национал

Златан Ибрахимович с категорична прогноза за големия финал в неделя - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В навечерието на дългоочаквания финал на Световното първенство по футбол, бившият нападател и настоящ футболен анализатор Златан Ибрахимович направи дръзко изказване, което разпали страстите сред феновете по цял свят. Според шведската икона, именно Испания ще излезе победител в битката срещу Аржентина тази неделя.

След като „Ла Роха“ демонстрира класа и надделя убедително над Франция на полуфиналите, Ибрахимович не крие възхищението си от испанския стил на игра. Той подчерта, че испанците са показали изключителна сплотеност и контрол върху топката – качества, които според него ще се окажат решаващи и срещу „албиселесте“.

„Испания владее топката с лекота и диктува темпото на терена. Аржентина не разчита на светкавични контраатаки, което ще даде възможност на испанците да наложат своята игра“, коментира Ибрахимович. Той е убеден, че именно колективният дух и тактическата дисциплина ще наклонят везните в полза на иберийците.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И аз съм за Испания

    6 3 Отговор
    Златан е супер, но прогнозите му не се сбъдват често.

    19:35 17.07.2026

  • 2 Видял е това,

    12 3 Отговор
    което сме видели всички. Дори и днес на испанските деца им е забранено да използват телефони, а майките им ги водят всеки ден да играят футбол, докато си гугукат на съседното заведение, а бащите работят и се грижат за семейството. Тази традиция е много важна за испанския футбол. Ето защо имат класни футболисти и футбол!

    19:36 17.07.2026

  • 3 БАХ

    6 2 Отговор
    Тоя тотално ми падна в очите, след изказването му за червения картон на САЩ

    19:41 17.07.2026

  • 4 Боце

    1 1 Отговор
    "Случайно" сьдята е словенец и това е последния му мач?

    20:09 17.07.2026

  • 5 Който

    1 3 Отговор
    Ако не стане някакво вселенско чудо, Испания ще изнасили гаучосите. Аржентина е бледо копие на не особено силния отбор от 2022, бавни, статични и предсказуеми. Но духа на победители компенсира всякакви слабости. Испания е бледо копие на миналите времена, но има някаква отборна класа, която поне видимо превъзхожда всеки отбор на планетата. Който и да победи ще бъде празник. Но далеч от най-добрите времена на футбола.

    20:21 17.07.2026

  • 6 Испания е

    2 2 Отговор
    категоричен фаворит, но всичко зависи от Меси. Ако играе както досега, Аржентина ще спечели титлата. Според мен това е първенството на Меси и Аржентина ще спечели.

    20:26 17.07.2026

  • 7 Твърдо АРЖЕНТИНА

    3 0 Отговор
    Ще е новият шампион.
    Висок спортен дух и класа
    Особенно ако меси има ДЕН.

    20:41 17.07.2026

  • 8 Хаха тоз

    0 0 Отговор
    Хаха , тоя може да си говори каквото иска, сигурно има поне 5 ферарита в гаража.

    20:45 17.07.2026

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