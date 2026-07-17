Златан Ибрахимович с категорична прогноза за големия финал в неделя

В навечерието на дългоочаквания финал на Световното първенство по футбол, бившият нападател и настоящ футболен анализатор Златан Ибрахимович направи дръзко изказване, което разпали страстите сред феновете по цял свят. Според шведската икона, именно Испания ще излезе победител в битката срещу Аржентина тази неделя.
След като „Ла Роха“ демонстрира класа и надделя убедително над Франция на полуфиналите, Ибрахимович не крие възхищението си от испанския стил на игра. Той подчерта, че испанците са показали изключителна сплотеност и контрол върху топката – качества, които според него ще се окажат решаващи и срещу „албиселесте“.
„Испания владее топката с лекота и диктува темпото на терена. Аржентина не разчита на светкавични контраатаки, което ще даде възможност на испанците да наложат своята игра“, коментира Ибрахимович. Той е убеден, че именно колективният дух и тактическата дисциплина ще наклонят везните в полза на иберийците.
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1 И аз съм за Испания
19:35 17.07.2026
2 Видял е това,
19:36 17.07.2026
3 БАХ
19:41 17.07.2026
4 Боце
20:09 17.07.2026
5 Който
20:21 17.07.2026
6 Испания е
20:26 17.07.2026
7 Твърдо АРЖЕНТИНА
Висок спортен дух и класа
Особенно ако меси има ДЕН.
20:41 17.07.2026
8 Хаха тоз
20:45 17.07.2026