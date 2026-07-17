Никола Цолов с четвърта позиция в квалификацията на „Спа“

Никола Цолов, гордостта на българския автомобилен спорт и пилот на „Кампос Рейсинг“, демонстрира завидни умения по време на квалификациите за Гран при на Белгия във Формула 2. Младият ас, едва на 19 години, завърши на престижното четвърто място, с което си осигури старт от втора редица в основното състезание на легендарната писта „Спа-Франкоршамп“.

След като по-рано през деня Никола даде най-добро време в единствената свободна тренировка, той продължи да впечатлява и в квалификационната сесия. Българинът навъртя осем бързи обиколки на 7-километровото трасе, като спря хронометрите на 1:56.699 минути. Само 0.393 секунди го разделиха от най-бързия – бразилеца Рафаел Камара, който грабна полпозишъна. Втори се нареди Тасанапол Интрапхувасак от Тайланд, а третата позиция зае ирландският пилот Алекс Дън.

В съботния спринт, който стартира в 15:15 часа българско време, Цолов ще потегли от седма позиция, а в неделя ще има отлична възможност да атакува подиума от втора линия на стартовата решетка.

Със своите 141 точки Никола Цолов продължава да оглавява генералното класиране във Формула 2. Най-близкият му преследвач е италианецът Габриели Мини със 124 точки, а трети се нарежда Рафаел Камара с 96.