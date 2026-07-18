Франция и Англия в битка за бронза: Последен танц на големите имена

Световното първенство по футбол ни поднася още един зрелищен сблъсък – този път за третото място. Тази нощ, точно в полунощ, на легендарния „Хард Рок Стейдиъм“ в Маями, Франция и Англия ще премерят сили в утешителния финал, след като мечтите им за злато бяха разбити на полуфиналите.
След драматичните загуби – Франция отстъпи на Испания, а Англия бе спряна от Аржентина – двата отбора ще търсят утеха в бронзовите медали. Въпреки разочарованието, феновете могат да очакват истинско шоу, тъй като на терена ще излязат не само резервите, но и звездите на двата тима. Килиан Мбапе и Хари Кейн ще поведат своите съотборници с капитанските ленти, а между тях ще се разиграе и личен дуел за „Златната обувка“. Само два гола делят двамата, като Мбапе има осем попадения – колкото и Лионел Меси.
Този двубой ще бъде особено емоционален и за наставниците. Дидие Дешан се сбогува с „петлите“ след впечатляващ 14-годишен престой, белязан от пет полуфинала в седем големи турнира. Французинът със сигурност ще иска да напусне поста си с високо вдигната глава и още една победа. В английския лагер също се очакват промени.
Макар официално да не е потвърдено, бъдещето на Томас Тухел изглежда предрешено след критиките за отпадането от Аржентина. На Острова вече се спекулира кой ще поеме „Трите лъва“ след края на шампионата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РЕАЛИСТ
Коментиран от #3
10:34 18.07.2026
2 Доротея
10:58 18.07.2026
3 ТЪПАК СИ ТИ
До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":Стоичков на времето имаше най-голям принос да стигнем до полуфинал.
Коментиран от #7
11:07 18.07.2026
4 az СВО Победа 81
11:14 18.07.2026
5 ГОЛЯМ КЕФ
11:15 18.07.2026
6 🦁ЩЩД🦁
11:16 18.07.2026
7 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "ТЪПАК СИ ТИ":Що бе, щото за пръв път игра за България. Във всички предишни мачове на национала се пазеше , да не се контузи и да изпусне големите пари от Барселона. Меси, Роналдо, Марадона не допринасяха ли за страната си? Само , че никой от тях не би допуснал такъв разгром с 4:0 , за едното его, да са голмайстори. Изгледай отново мача.
11:20 18.07.2026