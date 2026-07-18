Новини
Спорт »
Световен футбол »
Франция и Англия в битка за бронза: Последен танц на големите имена

Франция и Англия в битка за бронза: Последен танц на големите имена

18 Юли, 2026 10:24 801 7

  • франция срещу англия-
  • мач за трето място-
  • световно първенство-
  • килиан мбапе-
  • хари кейн-
  • дидие дешан-
  • томас тухел-
  • футболен финал-
  • бронзови медали-
  • футболни новини

Две разочаровани нации се изправят една срещу друга

Франция и Англия в битка за бронза: Последен танц на големите имена - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световното първенство по футбол ни поднася още един зрелищен сблъсък – този път за третото място. Тази нощ, точно в полунощ, на легендарния „Хард Рок Стейдиъм“ в Маями, Франция и Англия ще премерят сили в утешителния финал, след като мечтите им за злато бяха разбити на полуфиналите.

След драматичните загуби – Франция отстъпи на Испания, а Англия бе спряна от Аржентина – двата отбора ще търсят утеха в бронзовите медали. Въпреки разочарованието, феновете могат да очакват истинско шоу, тъй като на терена ще излязат не само резервите, но и звездите на двата тима. Килиан Мбапе и Хари Кейн ще поведат своите съотборници с капитанските ленти, а между тях ще се разиграе и личен дуел за „Златната обувка“. Само два гола делят двамата, като Мбапе има осем попадения – колкото и Лионел Меси.

Този двубой ще бъде особено емоционален и за наставниците. Дидие Дешан се сбогува с „петлите“ след впечатляващ 14-годишен престой, белязан от пет полуфинала в седем големи турнира. Французинът със сигурност ще иска да напусне поста си с високо вдигната глава и още една победа. В английския лагер също се очакват промени.

Макар официално да не е потвърдено, бъдещето на Томас Тухел изглежда предрешено след критиките за отпадането от Аржентина. На Острова вече се спекулира кой ще поеме „Трите лъва“ след края на шампионата.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    0 4 Отговор
    И Франция, и Англия, въпреки разочарованието , са високо мотивирани да се представят добре и да вземат поне бронзовите медали. В спорта това има значение. Четвъртият взема тиквен медал. Помня как 1994 шведите ни разбиха в малкия финал с 4:0. България игра ганкиното. Цял мач играха за Стоичков, ако може да вкара един гол и да стане едноличен голмайстор. Отборът жертва медал, заради неговата болна амбиция.

    Коментиран от #3

    10:34 18.07.2026

  • 2 Доротея

    1 0 Отговор
    4:4 и дуспи! Мача ще завърши както трябва! Испанците по качествено пребиха отлично представилите се до срещата с тях франсета, но не получиха толкова суперлативи! Англия - какво?! Забравихте как пребиваха дуспата против Хърватия, докато Хари успее да я вкара във вратаря! Отмениха головете на Холанд! Европейските латиноси са европейци, все пак!

    10:58 18.07.2026

  • 3 ТЪПАК СИ ТИ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    Стоичков на времето имаше най-голям принос да стигнем до полуфинал.

    Коментиран от #7

    11:07 18.07.2026

  • 4 az СВО Победа 81

    3 0 Отговор
    Де да можеше и двата отбора да загубят!

    11:14 18.07.2026

  • 5 ГОЛЯМ КЕФ

    4 0 Отговор
    ЧЕ И ДВАТА НЕКАДЪРНИ ТИМА НЕ СТИГНАХА ФИНАЛ. ИМАШЕ НУЖДА ЕГОТО ИМ ДА БЪДЕ ПРЕКЪРШЕНО. А И ОЧЕВИДНО БЯХА ТИКАНИ НАПРЕД С ИЗМИСЛЕНИ СЪДИИ И ПАРАДОКСАЛНИ ОСЪЖДАНИЯ.СТИГАМ ИМ ТОЛКОВА,ДАЖЕ ИМ Е МНОЖКО.

    11:15 18.07.2026

  • 6 🦁ЩЩД🦁

    0 1 Отговор
    Този мач аз винаги съм го считал за "мача на разочарованите".Когато си дошъл с идеята да играеш финал,бронзовите медали са едно голямо нищо.Аз бих пуснал всички резерви.

    11:16 18.07.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "ТЪПАК СИ ТИ":

    Що бе, щото за пръв път игра за България. Във всички предишни мачове на национала се пазеше , да не се контузи и да изпусне големите пари от Барселона. Меси, Роналдо, Марадона не допринасяха ли за страната си? Само , че никой от тях не би допуснал такъв разгром с 4:0 , за едното его, да са голмайстори. Изгледай отново мача.

    11:20 18.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове