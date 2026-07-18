Франция и Англия в битка за бронза: Последен танц на големите имена

Световното първенство по футбол ни поднася още един зрелищен сблъсък – този път за третото място. Тази нощ, точно в полунощ, на легендарния „Хард Рок Стейдиъм“ в Маями, Франция и Англия ще премерят сили в утешителния финал, след като мечтите им за злато бяха разбити на полуфиналите.

След драматичните загуби – Франция отстъпи на Испания, а Англия бе спряна от Аржентина – двата отбора ще търсят утеха в бронзовите медали. Въпреки разочарованието, феновете могат да очакват истинско шоу, тъй като на терена ще излязат не само резервите, но и звездите на двата тима. Килиан Мбапе и Хари Кейн ще поведат своите съотборници с капитанските ленти, а между тях ще се разиграе и личен дуел за „Златната обувка“. Само два гола делят двамата, като Мбапе има осем попадения – колкото и Лионел Меси.

Този двубой ще бъде особено емоционален и за наставниците. Дидие Дешан се сбогува с „петлите“ след впечатляващ 14-годишен престой, белязан от пет полуфинала в седем големи турнира. Французинът със сигурност ще иска да напусне поста си с високо вдигната глава и още една победа. В английския лагер също се очакват промени.

Макар официално да не е потвърдено, бъдещето на Томас Тухел изглежда предрешено след критиките за отпадането от Аржентина. На Острова вече се спекулира кой ще поеме „Трите лъва“ след края на шампионата.