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Мохамед Салах поема към Турция

Мохамед Салах поема към Турция

18 Юли, 2026 11:21 1 120 0

  • мохамед салах -
  • ливърпул-
  • голмайстор-
  • бешикташ

Египетската звезда ще блести с екипа на Бешикташ

Мохамед Салах поема към Турция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мохамед Салах е на прага на ново приключение. След като официално се раздели с Ливърпул това лято, египетският голмайстор е на път да облече екипа на турския гранд Бешикташ, съобщават водещи медии в южната ни съседка.

Бешикташ не крие амбициите си за новия сезон и е готов да инвестира сериозно в състава си. На 34-годишния Салах е предложена внушителна годишна заплата от 10 милиона евро, към която се добавят още 2 милиона под формата на бонуси. Договорът предвижда първоначален срок от една година, с възможност за удължаване с още 12 месеца.

След назначаването на Винченцо Италиано за старши треньор, „черните орли“ вече привлякоха няколко ключови попълнения – Леандро Тросар, Александър Нюбел и Салих Йозджан. Салах се очаква да бъде последният щрих в амбициозния проект, който цели да детронира Галатасарай и Фенербахче от върха на турската Суперлига.

Мохамед Салах остави незаличима следа в Ливърпул, където прекара последните девет сезона и се превърна в истинска клубна легенда. Преди това египетският национал защитаваше цветовете на Базел, Челси, Фиорентина и Рома, като навсякъде впечатляваше с бързина, техника и голов нюх.

Ако всичко върви по план, в следващите дни Салах ще пристигне в Истанбул, за да премине задължителните медицински прегледи и да сложи подписа си под договора.


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