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Никола Цолов с четвърто място в спринта на "Спа", увеличи аванса си на върха във Формула 2

Никола Цолов с четвърто място в спринта на "Спа", увеличи аванса си на върха във Формула 2

18 Юли, 2026 16:11 526 0

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Българският талант демонстрира характер и стратегия в спринтовото състезание на Белгия

Никола Цолов с четвърто място в спринта на "Спа", увеличи аванса си на върха във Формула 2 - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На легендарната писта "Спа-Франкоршамп" в Белгия Никола Цолов от отбора на "Кампос Рейсинг" показа завидна воля и майсторство, като завърши четвърти в спринтовото състезание от осмия кръг на шампионата във Формула 2. Въпреки че не успя да се качи на подиума, българският пилот впечатли феновете с агресивно каране и решителни изпреварвания, особено в последната обиколка, когато успя да изпревари Себастиан Монтоя от "Према Рейсинг".

Цолов стартира от седмото място, но още до петата обиколка вече се движеше пети, демонстрирайки отлична скорост и тактическа зрялост. Драмата на трасето не закъсня – катастрофа на Сиан Шилдс доведе до излизане на кола за сигурност, която временно изравни шансовете на всички пилоти. След рестарта напрежението се покачи, а в последните обиколки нов инцидент с Джон Бенет от "Трайдънт" отново наложи появата на сейфтикар.

Въпреки че не се качи на стълбичката, Никола Цолов увеличи преднината си на върха в генералното класиране. Преди състезанието българинът водеше с 141 точки, а основният му конкурент Габриеле Мини остана без точки заради техническа повреда в задвижващата система след десетата обиколка. Това даде възможност на Цолов да дръпне още по-уверено напред в битката за титлата.

Първото място в спринта спечели Джошуа Дюрксен от "Инвикта Рейсинг", следван от Мартиниус Стеншорн ("Родин Моторспорт") и Дино Беганович ("Дамс").

Всички погледи вече са насочени към основното състезание, което ще се проведе утре от 11:00 часа българско време.


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