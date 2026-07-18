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Висенте дел Боске с предупреждение към Испания преди големия финал

Висенте дел Боске с предупреждение към Испания преди големия финал

18 Юли, 2026 17:01 986 3

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  • испания

Легендарният треньор призовава за бдителност преди сблъсъка в Ню Йорк

Висенте дел Боске с предупреждение към Испания преди големия финал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Преди дългоочаквания финал на Световното първенство по футбол, който ще се проведе тази неделя в Ню Йорк, бившият наставник на испанския национален отбор Висенте дел Боске отправи сериозно предупреждение към „Ла Роха“. Според него Аржентина представлява изключително опасен и непредсказуем противник, който не бива да бъде подценяван.

Дел Боске, който изведе Испания до историческа световна титла през 2010 година, сподели пред испанското издание El Pais, че аржентинците са „истинска напаст“ на терена. „Това е отбор, който знае как да се възползва от всяка ситуация. Те са опитни, дисциплинирани и умеят да се адаптират към всякакви обстоятелства“, подчертава 75-годишният специалист.

Въпреки че мнозина определят Испания като фаворит за трофея, Дел Боске настоява, че успехът ще зависи от способността на отбора да остане концентриран и да не се поддава на самоувереност. „Видяхме как нашият тим доминира в предишните мачове, но финалът е съвсем различна история. Аржентина е съперник, който може да обърне развоя на срещата във всеки един момент“, допълва той.

Футболната битка между Испания и Аржентина ще се състои в неделя, от 22:00 часа българско време.


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