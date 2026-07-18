Юрген Клоп с категоричен отговор на слуховете: „Живеем в луд свят!“

В последните дни социалните платформи бяха залети от слухове, че Юрген Клоп е направил остри изказвания относно поражението на Англия от Аржентина на полуфиналите на Световното първенство по футбол, както и по отношение на тактическите решения на Томас Тухел. Новината предизвика бурни реакции сред феновете и футболната общественост, но се оказа напълно невярна.

В специално видеообръщение, публикувано в Instagram, бившият мениджър на Ливърпул категорично отрече да е коментирал мача или работата на Тухел. „Днес получих купища съобщения, че съм казал нещо за Англия, Томас Тухел, тактики и какво ли още не. Това е абсолютна лъжа. През последните няколко дни не съм разговарял с никого. Първото ми публично изявление ще бъде чак в неделя, когато ще бъда експерт в Magenta TV“, заяви Клоп.

С присъщата си откровеност, германският специалист призова феновете да не се доверяват сляпо на всичко, което се разпространява онлайн. „Живеем в луд свят. Не вярвайте на всяка дума, която четете в интернет. Този път информацията е напълно невярна“, подчерта той.

Припомняме, че националният отбор на Англия загуби драматично с 1:2 от Аржентина, а селекционерът Томас Тухел бе подложен на критики за прекалено предпазливата си тактика, след като тимът му поведе в резултата. Въпреки това, Клоп не е бил част от екипа на Magenta TV по време на въпросния двубой и не е коментирал случилото се.