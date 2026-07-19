Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Стефанос Циципас покори Гщаад: Гръцкият ас с бляскава 13-а титла

Стефанос Циципас покори Гщаад: Гръцкият ас с бляскава 13-а титла

19 Юли, 2026 19:36 432 0

  • стефанос циципас-
  • титла-
  • atp 250-
  • турнир-
  • гщаад-
  • рафаел колиньон-
  • тенис

Триумф на червената настилка

Стефанос Циципас покори Гщаад: Гръцкият ас с бляскава 13-а титла - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Стефанос Циципас отново напомни за класата си, след като завоюва престижната титла на ATP 250 турнира в живописния швейцарски град Гщаад. Гръцкият тенисист, който някога заемаше третото място в световната ранглиста, надделя над упорития белгиец Рафаел Колиньон в драматичен финал, завършил с резултат 6:4, 6:7(3), 6:3. Срещата продължи два часа и 18 минути, изпълнени с напрежение и зрелищни разигравания.

Още от първите минути Циципас демонстрира решителност и стабилност, реализирайки два пробива в откриващия сет. Въпреки че Колиньон успя да се противопостави във втория сет и да го спечели след оспорван тайбрек, гръцкият фаворит не се поколеба. В третата част Циципас отново наложи волята си, осъществявайки още два пробива и затваряйки мача с увереност и класа.

Този триумф бележи 13-ата титла в професионалната кариера на Стефанос Циципас и първа от март миналата година, когато той триумфира в Дубай. Победата в Гщаад не само върна самочувствието на гръцкия ас, но и му осигури впечатляващ скок в световната ранглиста – от понеделник той ще заеме 55-ата позиция, изкачвайки се с цели 30 места.

Макар да не успя да се окичи с трофея, Рафаел Колиньон също има повод за гордост. Белгиецът ще се изкачи до рекордното за него 37-о място в световната ранглиста, което е най-доброто постижение в досегашната му кариера.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове