Стефанос Циципас покори Гщаад: Гръцкият ас с бляскава 13-а титла

Стефанос Циципас отново напомни за класата си, след като завоюва престижната титла на ATP 250 турнира в живописния швейцарски град Гщаад. Гръцкият тенисист, който някога заемаше третото място в световната ранглиста, надделя над упорития белгиец Рафаел Колиньон в драматичен финал, завършил с резултат 6:4, 6:7(3), 6:3. Срещата продължи два часа и 18 минути, изпълнени с напрежение и зрелищни разигравания.

Още от първите минути Циципас демонстрира решителност и стабилност, реализирайки два пробива в откриващия сет. Въпреки че Колиньон успя да се противопостави във втория сет и да го спечели след оспорван тайбрек, гръцкият фаворит не се поколеба. В третата част Циципас отново наложи волята си, осъществявайки още два пробива и затваряйки мача с увереност и класа.

Този триумф бележи 13-ата титла в професионалната кариера на Стефанос Циципас и първа от март миналата година, когато той триумфира в Дубай. Победата в Гщаад не само върна самочувствието на гръцкия ас, но и му осигури впечатляващ скок в световната ранглиста – от понеделник той ще заеме 55-ата позиция, изкачвайки се с цели 30 места.

Макар да не успя да се окичи с трофея, Рафаел Колиньон също има повод за гордост. Белгиецът ще се изкачи до рекордното за него 37-о място в световната ранглиста, което е най-доброто постижение в досегашната му кариера.