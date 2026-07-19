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Андрей Рубльов отново покори Бостад

Андрей Рубльов отново покори Бостад

19 Юли, 2026 20:33 600 2

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  • лучано дардери

Руснакът с втора титла на шведска земя

Андрей Рубльов отново покори Бостад - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Андрей Рубльов демонстрира класата си и зарадва феновете на тениса, като за втори път в кариерата си вдигна трофея от престижния турнир на клей в Бостад, част от сериите ATP 250. Руският ас се наложи убедително над италианеца Лучано Дардери, шампион от 2025 година, с резултат 6:4, 6:3 във финалния сблъсък.

Мачът бе решен в решителни моменти – Рубльов показа хладнокръвие и стабилност, като в края на първия и началото на втория сет спечели пет последователни гейма. След равенството 4:4 в първата част, руснакът затвори сета с 6:4, а след това бързо поведе с 3:0 във втория, което практически обезкуражи съперника му.

Италианецът Дардери имаше едва две възможности да върне интригата, но и двете останаха нереализирани – първата при 2:2 в откриващия сет, а втората при 2:0 във втория. Рубльов не допусна колебания и затвори мача с увереност.

Този триумф е 18-и в професионалната кариера на 28-годишния Рубльов и първи от февруари 2025 година, когато той спечели турнира в Доха. С новата титла руснакът ще се изкачи с две позиции в световната ранглиста и от понеделник ще бъде под номер 14.

Докато Рубльов бележи прогрес, Лучано Дардери ще отстъпи три места и ще заеме 21-ва позиция в световната ранглиста.


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