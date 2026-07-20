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Избраха Родри за "Най-добър играч" на световното по футбол в Северна Америка

Избраха Родри за "Най-добър играч" на световното по футбол в Северна Америка

20 Юли, 2026 06:29 447 0

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  • най-добър вратар-
  • футболни отличия

Родри – архитектът на испанския успех

Избраха Родри за "Най-добър играч" на световното по футбол в Северна Америка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световното първенство по футбол през 2026 година ще остане в историята с бляскавото представяне на испанския капитан Родри. Със своята безупречна игра, лидерство и хладнокръвие на терена, той заслужено бе удостоен с престижната награда "Златната топка" за най-добър футболист на турнира. Родри не само вдъхнови съотборниците си, но и остави ярка следа с изключителните си изяви във всеки мач.

Испанската футболна селекция демонстрира истинско господство не само като отбор, но и на индивидуално ниво. Младият талант Пау Кубарси бе отличен като най-добър млад играч на Мондиал 2026, впечатлявайки фенове и специалисти с израстването и зрелостта си на зеления килим.

Вратарят Унай Симон също не остана незабелязан – той грабна приза за най-добър страж на турнира, след като неведнъж спаси отбора си в решаващи моменти.


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