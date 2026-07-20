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Апоел Тел Авив отново в София за старта на сезона

Апоел Тел Авив отново в София за старта на сезона

20 Юли, 2026 12:55 516 5

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Израелският клуб се завръща в България заради усложнената обстановка

Апоел Тел Авив отново в София за старта на сезона - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един от водещите израелски баскетболни отбори, Апоел Тел Авив, ще започне сезон 2026/27, базирайки се в сърцето на България – София. Причината за тази неочаквана промяна е продължаващата несигурност в Израел, която принуждава клуба да търси алтернативни решения за провеждане на тренировъчния и състезателния процес.

Ръководството на Апоел Тел Авив официално потвърди, че ще оперира паралелно от две локации – София и Израел. Този иновативен подход цели да осигури максимална стабилност и оптимални условия за подготовка на отбора, като същевременно позволява бърза реакция при евентуално подобрение на ситуацията в родината им.

Изборът на българската столица не е случаен – градът предлага отлична спортна инфраструктура, удобна локация и спокойна среда, които ще помогнат на Апоел да минимизира рисковете и да избегне нежелани прекъсвания в натоварения си календар. Клубът подчертава, че това решение е временно и ще бъде преразгледано при първа възможност за безопасно завръщане в Израел.

Тази стъпка идва на фона на сериозни логистични предизвикателства, пред които са изправени всички израелски спортни организации. Продължаващата нестабилност налага изготвянето на алтернативни сценарии, за да се гарантира участието на отборите в престижните европейски надпревари.

Апоел Тел Авив уверява своите фенове, че ще следи отблизо развитието на обстановката и при първа възможност ще върне основната си база в Израел.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе не ги щем

    8 0 Отговор
    Неприятни хора са, високомерни без никакво покритие. Всички са такива.

    Коментиран от #2

    13:03 20.07.2026

  • 2 честен ционист

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Абе не ги щем":

    И да не ви харесва, ще ни търпите. Скоро ще ви направим като в Ливан.

    Коментиран от #3, #4, #5

    13:15 20.07.2026

  • 3 Скоро скоро

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ще те тура на члена ми да литваш за телхабиб.

    13:18 20.07.2026

  • 4 Ганчо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Свършвате бе. Скоро пак подир някой Моше ще тръгнете за Сибир или за Невада, наведи се да го извадя.

    13:20 20.07.2026

  • 5 Ще ще

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ще, но в интернет. Грешна стъпка= проблем

    13:49 20.07.2026

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