Апоел Тел Авив отново в София за старта на сезона

Един от водещите израелски баскетболни отбори, Апоел Тел Авив, ще започне сезон 2026/27, базирайки се в сърцето на България – София. Причината за тази неочаквана промяна е продължаващата несигурност в Израел, която принуждава клуба да търси алтернативни решения за провеждане на тренировъчния и състезателния процес.

Ръководството на Апоел Тел Авив официално потвърди, че ще оперира паралелно от две локации – София и Израел. Този иновативен подход цели да осигури максимална стабилност и оптимални условия за подготовка на отбора, като същевременно позволява бърза реакция при евентуално подобрение на ситуацията в родината им.

Изборът на българската столица не е случаен – градът предлага отлична спортна инфраструктура, удобна локация и спокойна среда, които ще помогнат на Апоел да минимизира рисковете и да избегне нежелани прекъсвания в натоварения си календар. Клубът подчертава, че това решение е временно и ще бъде преразгледано при първа възможност за безопасно завръщане в Израел.

Тази стъпка идва на фона на сериозни логистични предизвикателства, пред които са изправени всички израелски спортни организации. Продължаващата нестабилност налага изготвянето на алтернативни сценарии, за да се гарантира участието на отборите в престижните европейски надпревари.

Апоел Тел Авив уверява своите фенове, че ще следи отблизо развитието на обстановката и при първа възможност ще върне основната си база в Израел.