Малдини вдигна завесата: първа оферта към Пеп Гуардиола за националния тим на Италия

Новият технически директор на Италианската футболна федерация Паоло Малдини e предприел първа стъпка относно възможността Джосеп Гуардиола да поеме националния отбор на Италия. Новината съобщава “Скай Спорт”.

Малдини лично е пътувал до Барселона, където се е срещнал с Гуардиола с намерението да му предложат овакантения пост на селекционер на Италия. Все още няма яснота дали Пеп е готов да поеме четирикратния световен шампион, който пропусна трети пореден Мондиал.

Другите обсъждани имена за наследник на напусналия Дженаро Гатузо са на Роберто Манчини и Андреа Пирло.