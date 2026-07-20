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Малдини вдигна завесата: първа оферта към Пеп Гуардиола за националния тим на Италия

Малдини вдигна завесата: първа оферта към Пеп Гуардиола за националния тим на Италия

20 Юли, 2026 17:30 625 1

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  • национален отбор

Малдини лично е пътувал до Барселона, където се е срещнал с Гуардиола

Малдини вдигна завесата: първа оферта към Пеп Гуардиола за националния тим на Италия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новият технически директор на Италианската футболна федерация Паоло Малдини e предприел първа стъпка относно възможността Джосеп Гуардиола да поеме националния отбор на Италия. Новината съобщава “Скай Спорт”.

Малдини лично е пътувал до Барселона, където се е срещнал с Гуардиола с намерението да му предложат овакантения пост на селекционер на Италия. Все още няма яснота дали Пеп е готов да поеме четирикратния световен шампион, който пропусна трети пореден Мондиал.

Другите обсъждани имена за наследник на напусналия Дженаро Гатузо са на Роберто Манчини и Андреа Пирло.


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