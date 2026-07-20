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Рома проявява сериозен интерес към защитник от Висшата лига

Рома проявява сериозен интерес към защитник от Висшата лига

20 Юли, 2026 19:29 440 0

  • нотингам форест-
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След раздялата със Зеки Челик преди броени дни, „вълците“ ще опитат да намерят заместник на турския национал, а в лицето на Савона от клуба виждат добра алтернатива за бъдещето

Рома проявява сериозен интерес към защитник от Висшата лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на Рома проявява сериозен интерес към играча на Нотингам Форест Николо Савона. Защитникът вече има опит в Серия А, като той носи екипа на Ювентус преди да се озове в Англия.

След раздялата със Зеки Челик преди броени дни, „вълците“ ще опитат да намерят заместник на турския национал, а в лицето на Савона от клуба виждат добра алтернатива за бъдещето.

Роденият през 2003 година италианец също е отворен към завръщане в Калчото, а възможността да играе с „джалоросите“ в Шампионска лига е още една сериозна предпоставка за подобен трансфер.

Италианските медии информират, че тепърва предстоят разговори между римския гранд и колегите им от Форест, като от Рома разглеждат и други опции в дефанзивен план.


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