Рома проявява сериозен интерес към защитник от Висшата лига

Отборът на Рома проявява сериозен интерес към играча на Нотингам Форест Николо Савона. Защитникът вече има опит в Серия А, като той носи екипа на Ювентус преди да се озове в Англия.

След раздялата със Зеки Челик преди броени дни, „вълците“ ще опитат да намерят заместник на турския национал, а в лицето на Савона от клуба виждат добра алтернатива за бъдещето.

Роденият през 2003 година италианец също е отворен към завръщане в Калчото, а възможността да играе с „джалоросите“ в Шампионска лига е още една сериозна предпоставка за подобен трансфер.

Италианските медии информират, че тепърва предстоят разговори между римския гранд и колегите им от Форест, като от Рома разглеждат и други опции в дефанзивен план.