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ЦСКА с трогателен жест: „В такива моменти футболът остава на заден план“

ЦСКА с трогателен жест: „В такива моменти футболът остава на заден план“

20 Юли, 2026 21:29 691 2

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В знак на дълбока съпричастност и уважение, треньорският щаб и футболистите на ЦСКА поднесоха цветя в памет на двете деца от Академия Славия

ЦСКА с трогателен жест: „В такива моменти футболът остава на заден план“ - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорският щаб и играчите на ЦСКА поднесоха цветя в памет на загиналите деца от школата на Славия преди няколко седмици. Това се случи преди мача между двата тима на стадион „Александър Шаламанов“.

„В знак на дълбока съпричастност и уважение, треньорският щаб и футболистите на ЦСКА поднесоха цветя в памет на двете деца от Академия Славия.

В такива моменти футболът остава на заден план. Болката е обща, а загубата - непрежалима.

Поклон пред светлата им памет“, написаха от ЦСКА.


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