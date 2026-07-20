ЦСКА с трогателен жест: „В такива моменти футболът остава на заден план“

Треньорският щаб и играчите на ЦСКА поднесоха цветя в памет на загиналите деца от школата на Славия преди няколко седмици. Това се случи преди мача между двата тима на стадион „Александър Шаламанов“.
„В знак на дълбока съпричастност и уважение, треньорският щаб и футболистите на ЦСКА поднесоха цветя в памет на двете деца от Академия Славия.
В такива моменти футболът остава на заден план. Болката е обща, а загубата - непрежалима.
Поклон пред светлата им памет“, написаха от ЦСКА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маани
Босовете и на двата отбора да надуват кларнета!!!
21:34 20.07.2026
2 ТОЧНО МААНИ
22:04 20.07.2026