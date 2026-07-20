ЦСКА с трогателен жест: „В такива моменти футболът остава на заден план“

Треньорският щаб и играчите на ЦСКА поднесоха цветя в памет на загиналите деца от школата на Славия преди няколко седмици. Това се случи преди мача между двата тима на стадион „Александър Шаламанов“.

„В знак на дълбока съпричастност и уважение, треньорският щаб и футболистите на ЦСКА поднесоха цветя в памет на двете деца от Академия Славия.

В такива моменти футболът остава на заден план. Болката е обща, а загубата - непрежалима.

Поклон пред светлата им памет“, написаха от ЦСКА.