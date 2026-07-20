Доналд Тръмп след финала: Това беше най‑великото Световно първенство в историята (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази огромното си задоволство от провеждането на Мондиал 2026. Турнирът, на който Съединените щати бяха домакин заедно с Канада и Мексико, получи изключително висока оценка от американския държавен глава.

Тръмп определи завършилото Световно първенство като най-впечатляващото досега и подчерта мащаба на събитието. Той поздрави президента на ФИФА Джани Инфантино и неговия екип за организацията и свършената работа.

„Досега вероятно не е имало нищо подобно по отношение на такова събитие, камо ли в сокъра или футбола, както искате го наричайте. Според мен беше невероятно. Това беше четири пъти по-велико от всяка ФИФА (б.р. - Световно първенство) досега. Всъщност може би са пет пъти, така ми казват днес. Така че сме много горди с нашата страна. Много сме горди със свършената работа от всички. Поздравяваме Джани Инфантино и целия му екип за невероятната работа, която свършиха. Това беше едно от най-великите събития за всички времена“, коментира Тръмп от военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон.

US President Donald Trump has claimed the 2026 World Cup was "one the greatest events of any kind ever held". pic.twitter.com/yMPC6BaxYG

— BBC Sport (@BBCSport) July 20, 2026