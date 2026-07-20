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Доналд Тръмп след финала: Това беше най‑великото Световно първенство в историята (ВИДЕО)

Доналд Тръмп след финала: Това беше най‑великото Световно първенство в историята (ВИДЕО)

20 Юли, 2026 21:59 855 23

  • доналд тръмп-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Най‑великото шоу, правено някога

Доналд Тръмп след финала: Това беше най‑великото Световно първенство в историята (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази огромното си задоволство от провеждането на Мондиал 2026. Турнирът, на който Съединените щати бяха домакин заедно с Канада и Мексико, получи изключително висока оценка от американския държавен глава.

Тръмп определи завършилото Световно първенство като най-впечатляващото досега и подчерта мащаба на събитието. Той поздрави президента на ФИФА Джани Инфантино и неговия екип за организацията и свършената работа.

„Досега вероятно не е имало нищо подобно по отношение на такова събитие, камо ли в сокъра или футбола, както искате го наричайте. Според мен беше невероятно. Това беше четири пъти по-велико от всяка ФИФА (б.р. - Световно първенство) досега. Всъщност може би са пет пъти, така ми казват днес. Така че сме много горди с нашата страна. Много сме горди със свършената работа от всички. Поздравяваме Джани Инфантино и целия му екип за невероятната работа, която свършиха. Това беше едно от най-великите събития за всички времена“, коментира Тръмп от военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон.

US President Donald Trump has claimed the 2026 World Cup was "one the greatest events of any kind ever held". pic.twitter.com/yMPC6BaxYG

— BBC Sport (@BBCSport) July 20, 2026


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 10 Зевс

    7 0 Отговор
    Не можеш вече да задоволиш Мелито и се чудиш какво уж шоу да направиш ама нищо не се получи.

    22:11 20.07.2026

  • 11 никой

    14 6 Отговор
    .....това беше пълна пародия на световано.
    на 1-во място е предишното световно с педалщината на франсетата,това е на 2-ро място с с пародията на шоу и наглите пайзи за реклами

    22:14 20.07.2026

  • 12 Цвете

    5 2 Отговор
    ПРЕКРАСНИ ИСПАНЦИ .ИГРАТА ИМ БЕ ВЪЗХИТИТЕЛНА.ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ СЛУЧИ И В БЪЛГАРИЯ, ОБЕЗАТЕЛНО. ДА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ НИКОГА 1994 ГОДИНА, ЗАЩОТО ГО МОЖЕМ.

    22:22 20.07.2026

  • 13 Точно се сетих

    6 1 Отговор
    за лафа за циганина дето хвали

    22:32 20.07.2026

  • 14 Така е

    9 7 Отговор
    Прекрасно организирано. Поздравления , че Тръмп уважи и победителите с личното връчване на купата и останалите индивидуални и медали.Наистина , браво.

    Коментиран от #16

    22:35 20.07.2026

  • 15 СЛАГАЙТЕ МУ

    13 0 Отговор
    УСМИРИТЕЛНАТА РИЗА И ДА НЯМА НИ ГОВОР ,НИ КАРТИНА. ОТКАЧЕН ТИП. ИСПАНЦИТЕ МАХНАХА ТРЪМП ОТ ОБЩАТА ИМ СНИМКА

    22:39 20.07.2026

  • 16 Ицо

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "Така е":

    Едвам го изгониха от общата снимка. Родри го подканва, побутва го, Джанито и той....ама бай Дончо се прави на приятно разсеян.

    22:46 20.07.2026

  • 17 Верно ли

    4 1 Отговор
    А, ти си най-големият идиот заставал начело на САЩ.

    23:28 20.07.2026

  • 18 665

    3 1 Отговор
    Бе ..Бай Доньо леко луд нарцис , но поне кефи. Не е обичайният мазняр президент или нашите евро урсули хлъзгави.
    Как се намърда на снимката , напълни ми душата, много се смях :)))

    23:35 20.07.2026

  • 19 ВВП

    3 3 Отговор
    Голям боклук.Обаче Шакира е по голям .от тоя .Ливанката пя на яките фашисти в света,дето трепят хората и..Боклук.

    23:38 20.07.2026

  • 20 ВВП

    1 1 Отговор
    Това световно не струва .Пееразка драма .Напудрена с холивудски мекерета .

    23:41 20.07.2026

  • 21 Напротив!

    3 1 Отговор
    По-тъпо не бях гледал от 1990та! Хората масово го игнорираха. Следващото, ако оставят Инфантилния, хората ще гледат само СРЕЩУ заплащане.

    23:57 20.07.2026

  • 22 665

    0 0 Отговор
    Не дейте да ревете, не забелязахте ли, че часовете на мачовете бяха наточени за Европа часовата зона. ?
    С малки изключения , там почваха 12-16ч, за да можем ние да гледаме 20-24ч.
    Световното 94 всичко беше в късна доба или на зазоряване.

    00:07 21.07.2026

  • 23 С две думи.....

    0 0 Отговор
    .....пъЛен иdьот....

    00:15 21.07.2026

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