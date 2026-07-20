Доналд Тръмп след финала: Това беше най‑великото Световно първенство в историята (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази огромното си задоволство от провеждането на Мондиал 2026. Турнирът, на който Съединените щати бяха домакин заедно с Канада и Мексико, получи изключително висока оценка от американския държавен глава.
Тръмп определи завършилото Световно първенство като най-впечатляващото досега и подчерта мащаба на събитието. Той поздрави президента на ФИФА Джани Инфантино и неговия екип за организацията и свършената работа.
„Досега вероятно не е имало нищо подобно по отношение на такова събитие, камо ли в сокъра или футбола, както искате го наричайте. Според мен беше невероятно. Това беше четири пъти по-велико от всяка ФИФА (б.р. - Световно първенство) досега. Всъщност може би са пет пъти, така ми казват днес. Така че сме много горди с нашата страна. Много сме горди със свършената работа от всички. Поздравяваме Джани Инфантино и целия му екип за невероятната работа, която свършиха. Това беше едно от най-великите събития за всички времена“, коментира Тръмп от военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон.
US President Donald Trump has claimed the 2026 World Cup was "one the greatest events of any kind ever held". pic.twitter.com/yMPC6BaxYG
— BBC Sport (@BBCSport) July 20, 2026
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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10 Зевс
22:11 20.07.2026
11 никой
на 1-во място е предишното световно с педалщината на франсетата,това е на 2-ро място с с пародията на шоу и наглите пайзи за реклами
22:14 20.07.2026
12 Цвете
22:22 20.07.2026
13 Точно се сетих
22:32 20.07.2026
14 Така е
Коментиран от #16
22:35 20.07.2026
15 СЛАГАЙТЕ МУ
22:39 20.07.2026
16 Ицо
До коментар #14 от "Така е":Едвам го изгониха от общата снимка. Родри го подканва, побутва го, Джанито и той....ама бай Дончо се прави на приятно разсеян.
22:46 20.07.2026
17 Верно ли
23:28 20.07.2026
18 665
Как се намърда на снимката , напълни ми душата, много се смях :)))
23:35 20.07.2026
19 ВВП
23:38 20.07.2026
20 ВВП
23:41 20.07.2026
21 Напротив!
23:57 20.07.2026
22 665
С малки изключения , там почваха 12-16ч, за да можем ние да гледаме 20-24ч.
Световното 94 всичко беше в късна доба или на зазоряване.
00:07 21.07.2026
23 С две думи.....
00:15 21.07.2026