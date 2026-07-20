Буря прекрати мача в Пловдив: Ботев и Локо София ще доиграват утре (ВИДЕО)

Двубоят между Ботев Пловдив и Локомотив София бе официално прекратен. Това се случи поради сериозна буря в Пловдив, която бе придружена и от градушка. Главният арбитър прибра двата отбора в съблекалните в шестата минута, а 15-на минути по-късно излезе заедно с капитаните на двата тима, за да проверят тревната настилка.

Бяха направени няколко опита топката дали ще отскочи добре от тревата, но на няколко пъти тя директно замръзна на тревната настилка и това доведе до крайното решение - прекратяване на мача. Срещата ще се доиграе в утрешния ден, като се очаква да започне по същото време!