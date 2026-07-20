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Буря прекрати мача в Пловдив: Ботев и Локо София ще доиграват утре (ВИДЕО)

Буря прекрати мача в Пловдив: Ботев и Локо София ще доиграват утре (ВИДЕО)

20 Юли, 2026 22:11 986 0

  • ботев пловдие-
  • локомотив софия-
  • футбол

Бяха направени няколко опита топката дали ще отскочи добре от тревата, но на няколко пъти тя директно замръзна на тревната настилка и това доведе до крайното решение - прекратяване на мача

Буря прекрати мача в Пловдив: Ботев и Локо София ще доиграват утре (ВИДЕО) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Двубоят между Ботев Пловдив и Локомотив София бе официално прекратен. Това се случи поради сериозна буря в Пловдив, която бе придружена и от градушка. Главният арбитър прибра двата отбора в съблекалните в шестата минута, а 15-на минути по-късно излезе заедно с капитаните на двата тима, за да проверят тревната настилка.

Бяха направени няколко опита топката дали ще отскочи добре от тревата, но на няколко пъти тя директно замръзна на тревната настилка и това доведе до крайното решение - прекратяване на мача. Срещата ще се доиграе в утрешния ден, като се очаква да започне по същото време!


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