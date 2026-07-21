Люка Дин отново в Париж: Френският национал се завръща в ПСЖ след десетилетие

След дълга и изпълнена с успехи кариера в чужбина, френският национал Люка Дин отново ще облече екипа на Пари Сен Жермен. Според авторитетното издание "Льо Паризиен", 33-годишният бранител преминава медицински прегледи в понеделник, след което ще парафира договор за три сезона с парижкия гранд.

Парижани не губят време и вече са задействали клаузата за откупуване на Дин от настоящия му клуб Астън Вила. Сумата по трансфера възлиза на малко под 10 милиона евро – разумна инвестиция за играч с богат опит и доказани качества на най-високо ниво.

Люка Дин не е непознато име за феновете на ПСЖ – той се завръща в клуба след десетгодишна пауза, през която натрупа ценен опит в някои от най-силните първенства в Европа. След престоя си в Париж, Дин премина през Барселона, а след това се утвърди като основна фигура в английската Висша лига, носейки екипите на Евертън и Астън Вила. С бирмингамския тим той триумфира в Лига Европа през изминалия сезон, добавяйки още един трофей към богатата си колекция.

Юноша на Лил, Дин е неизменна част от френския национален отбор, за който има 64 мача и участие на Световното първенство през 2026 година.