Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мемфис Депай е готов на сериозен компромис, за да подпише нов договор в Бразилия

Мемфис Депай е готов на сериозен компромис, за да подпише нов договор в Бразилия

21 Юли, 2026 16:45 514 0

  • мемфис депай-
  • коринтианс-
  • футбол

32-годишният състезател имаше своите колебания дали да остане в Южна Америка или да опита отново да се завърне в Европа

Мемфис Депай е готов на сериозен компромис, за да подпише нов договор в Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бъдещето на Мемфис Депай в бразилския Коринтианс поне към днешна дата остава неясно. Все пак се появиха положителни индикации за бившия футболист на Манчестър Юнайтед в последните дни, като очакванията са, че нидерландецът е готов да направи някои компромиси, за да остане в Бразилия.

32-годишният състезател имаше своите колебания дали да остане в Южна Америка или да опита отново да се завърне в Европа, но последните информации сочат, че от Коринтианс са успели да стигнат до споразумение с Депай.

Игралият и за тимовете на ПСВ Айндховен и Олимпик Лион футболист е готов сериозно да намали заплатата си, за да продължи да носи екипа на тима от Сао Пауло, а настоящия контракт на играча изтича на 31 юли. Съвсем скоро обаче би трябвало Мемфис да преподпише нов договор с настоящия си отбор, и да остане в Коринтианс до лятото на 2028 година.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове