Мемфис Депай е готов на сериозен компромис, за да подпише нов договор в Бразилия

Бъдещето на Мемфис Депай в бразилския Коринтианс поне към днешна дата остава неясно. Все пак се появиха положителни индикации за бившия футболист на Манчестър Юнайтед в последните дни, като очакванията са, че нидерландецът е готов да направи някои компромиси, за да остане в Бразилия.

32-годишният състезател имаше своите колебания дали да остане в Южна Америка или да опита отново да се завърне в Европа, но последните информации сочат, че от Коринтианс са успели да стигнат до споразумение с Депай.

Игралият и за тимовете на ПСВ Айндховен и Олимпик Лион футболист е готов сериозно да намали заплатата си, за да продължи да носи екипа на тима от Сао Пауло, а настоящия контракт на играча изтича на 31 юли. Съвсем скоро обаче би трябвало Мемфис да преподпише нов договор с настоящия си отбор, и да остане в Коринтианс до лятото на 2028 година.