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Гари Невил избухна: Играта на Аржентина беше лайно

Гари Невил избухна: Играта на Аржентина беше лайно

21 Юли, 2026 16:30 1 153 16

  • гари невил-
  • аржентина-
  • футбол

Нека бъдем честни - играха слабо, пълна трагедия

Гари Невил избухна: Играта на Аржентина беше лайно - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият английски национал Гари Невил не показа никаква милост към Аржентина. Той отправи изключително остри критики към играта на "албиселесете" по време на Мондиал 2026, както и в самия финал с Испания, загубен с 0:1.

„Аржентинците изиграха ужасен финал на Световното първенство. Нека бъдем честни - играха слабо, пълна трагедия“, започна бившият десен бек на Манчестър Юнайтед.

„Това, което искам да кажа, е, че щом успяха да останат в двубоя, трябва да им се признае заслугата. Добре за тях, но играха като лайна. Аржентина има невероятна химия и яростен състезателен дух, които ѝ помагат да се справя, а освен това разполага с невероятен играч отпред - Лионел Меси, който им помага да печелят. Без него вероятно щеше да им бъде много по-трудно да стигнат дотук“, коментира Невил в подкаста „Stick to Football“ на The Overlap.

„Ако изглежда като лайно и мирише на лайно, значи е лайно, ако трябва да сме честни. Това, което видяхме на финала, беше посредствено представяне. Те играха слабо в много моменти", каза още Невил, който влезе в спор със защитника на Аржентина Кристиан Ромеро.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Меси дузпата

    7 2 Отговор
    То нямаше игра😂😂

    Коментиран от #5

    16:36 21.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 РЕАЛИСТ

    13 8 Отговор
    Този англичанин може да плюе , колкото си иска, но Аржентина им наниза два гола и ги прати в къщи.

    16:41 21.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лост

    11 0 Отговор
    Значи Ковачев може да пише айно ,а ние не . Важно е кой отнесе айното накрая.

    Коментиран от #12, #16

    16:52 21.07.2026

  • 9 Това какво общо има с футбола?

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Направо е смешен":

    Повреден мозък. Иди на психиатър.

    17:04 21.07.2026

  • 10 какъв човек си

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Направо е смешен":

    Защо пишеш така за едно невинно дете ,убито нелепо на пътя.Що за човек си.?

    17:08 21.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Просто

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лост":

    се е почуствал обиден.

    17:17 21.07.2026

  • 13 Цитат

    4 2 Отговор
    „Ако изглежда като лай..но и мирише на лай..но, значи е лай..но, ако трябва да сме честни това е англичанин.

    17:18 21.07.2026

  • 14 Име

    2 1 Отговор
    Важното е, че отстраниха Англия!

    17:21 21.07.2026

  • 15 Факти

    2 0 Отговор
    Какво е това заглавие, що няма звездички? Аз ко напиша л а й н о сигурно ще го цензорирате ? ама , че сте двуличници !

    17:56 21.07.2026

  • 16 Буха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лост":

    Най голямото айно е Милен

    18:46 21.07.2026

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