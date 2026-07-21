Гари Невил избухна: Играта на Аржентина беше лайно

Бившият английски национал Гари Невил не показа никаква милост към Аржентина. Той отправи изключително остри критики към играта на "албиселесете" по време на Мондиал 2026, както и в самия финал с Испания, загубен с 0:1.

„Аржентинците изиграха ужасен финал на Световното първенство. Нека бъдем честни - играха слабо, пълна трагедия“, започна бившият десен бек на Манчестър Юнайтед.

„Това, което искам да кажа, е, че щом успяха да останат в двубоя, трябва да им се признае заслугата. Добре за тях, но играха като лайна. Аржентина има невероятна химия и яростен състезателен дух, които ѝ помагат да се справя, а освен това разполага с невероятен играч отпред - Лионел Меси, който им помага да печелят. Без него вероятно щеше да им бъде много по-трудно да стигнат дотук“, коментира Невил в подкаста „Stick to Football“ на The Overlap.

„Ако изглежда като лайно и мирише на лайно, значи е лайно, ако трябва да сме честни. Това, което видяхме на финала, беше посредствено представяне. Те играха слабо в много моменти", каза още Невил, който влезе в спор със защитника на Аржентина Кристиан Ромеро.