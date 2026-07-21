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Лудогорец преговаря с Бешикташ за халф, иска и капитана на Шарлероа

Лудогорец преговаря с Бешикташ за халф, иска и капитана на Шарлероа

21 Юли, 2026 17:15 477 0

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  • футбол

Халфът е желан още от турския Еюпспор и кипърския Арис Лимасол

Лудогорец преговаря с Бешикташ за халф, иска и капитана на Шарлероа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лудогорец преговаря с Бешикташ за халф, пишат турските медии. Разградчани искат 26-годишният камерунски дефанзивен полузащитник Жан Онана. В момента двата клуба водят разговори за начина на привличане на футболиста. Онана има договор с истанбулския гранд до лятото на 2027 година. Вариантът е за взимане под наем с опция за откупуване.

Халфът е желан още от турския Еюпспор и кипърския Арис Лимасол. Роден е на 8 януари 2000 година и е висок 189 см.

През миналия сезон Онана, който има 14 мача за родината си, бе под наем в Серия А, носейки екипа на Дженоа. Бил е преотстъпван и в Марсилия. В Бешикташ е привлечен през лятото на 2023 година от друг френски клуб - Ланс, като за правата му са платени 4 милиона евро.

Както е известно, изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев, при представянето на новия немски треньор Toмас Райс, обяви, че селекцията тепърва предстои.

Според информация на белгийското издание DHnet.be зелените са много близо до привличането и на капитана на Шарлероа – Айхам Узоу, който също трябва да заздрави отбраната на “орлите”.

Селекцията ще продължи в движение, като тя до голяма степен се забави, заради по-късния избор на нов наставник.


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