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Преговорите вървят: Италия очаква отговор от Пеп Гуардиола

Преговорите вървят: Италия очаква отговор от Пеп Гуардиола

21 Юли, 2026 18:00 527 4

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  • футбол-
  • пеп гуардиола

Каталунският специалист е поискал време да обмисли предложението и се очаква да даде своя окончателен отговор много скоро

Преговорите вървят: Италия очаква отговор от Пеп Гуардиола - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всички водещи италиански издания потвърждават, че новият технически директор на националния отбор на Италия Паоло Малдини и неговият съветник Леонардо са провели разговори с Пеп Гуардиола. Каталунският специалист е поискал време да обмисли предложението и се очаква да даде своя окончателен отговор много скоро.

Според медиите на Апенините е по-малко вероятно Гуардиола да приеме офертата да оглави „Скуадра адзура“, но въпреки това надежда за италианските фенове все още съществува.

Основната причина за евентуално „не“ е желанието на 55-годишния треньор да си вземе почивка от футбола. Наскоро Гуардиола заяви, че иска да си отпочине след изключително интензивното и изтощително десетилетие начело на Манчестър Сити. Той има намерение да прекара повече време със своето семейство, включително с 95-годишния си баща.

Въпреки желанието за почивка, бившият наставник на Сити е останал силно впечатлен от предложението на Малдини и от мащаба на предизвикателството.

Проектът, представен от Италианската футболна федерация, не се свежда само до това той да води мъжкия национален отбор, а да преобразува и модернизира цялата футболна култура в страната — мисия, подобна на тази, която Йохан Кройф постигна в Барселона и Испания.

Именно тази визия и възможността за пълно преструктуриране на италианския футбол са факторите, които биха могли да изкушат каталунеца да застане начело на четирикратните световни шампиони.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой ги мисли тези тъпотии

    2 2 Отговор
    Италия и Гуардиола, магаре и космос.

    Коментиран от #2

    18:06 21.07.2026

  • 2 Атина

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кой ги мисли тези тъпотии":

    И човечност,магаре и космос 🇬🇷🤮

    Коментиран от #3

    18:08 21.07.2026

  • 3 17-ти август

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина":

    Ломски, пак ли кофти материал ти пробутаха?

    18:11 21.07.2026

  • 4 Пенка

    1 0 Отговор
    Къде изчезна куадра адзура бе⚽⚽😂🏆

    18:23 21.07.2026

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