Преговорите вървят: Италия очаква отговор от Пеп Гуардиола

Всички водещи италиански издания потвърждават, че новият технически директор на националния отбор на Италия Паоло Малдини и неговият съветник Леонардо са провели разговори с Пеп Гуардиола. Каталунският специалист е поискал време да обмисли предложението и се очаква да даде своя окончателен отговор много скоро.

Според медиите на Апенините е по-малко вероятно Гуардиола да приеме офертата да оглави „Скуадра адзура“, но въпреки това надежда за италианските фенове все още съществува.

Основната причина за евентуално „не“ е желанието на 55-годишния треньор да си вземе почивка от футбола. Наскоро Гуардиола заяви, че иска да си отпочине след изключително интензивното и изтощително десетилетие начело на Манчестър Сити. Той има намерение да прекара повече време със своето семейство, включително с 95-годишния си баща.

Въпреки желанието за почивка, бившият наставник на Сити е останал силно впечатлен от предложението на Малдини и от мащаба на предизвикателството.

Проектът, представен от Италианската футболна федерация, не се свежда само до това той да води мъжкия национален отбор, а да преобразува и модернизира цялата футболна култура в страната — мисия, подобна на тази, която Йохан Кройф постигна в Барселона и Испания.

Именно тази визия и възможността за пълно преструктуриране на италианския футбол са факторите, които биха могли да изкушат каталунеца да застане начело на четирикратните световни шампиони.