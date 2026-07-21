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22-годишен с ново приключение: седми клуб в седма държава

22-годишен с ново приключение: седми клуб в седма държава

21 Юли, 2026 18:28 320 0

  • джон дуран-
  • ал-насър-
  • бенфика-
  • футбол

Продължавам да твърдя, че това е най-големият клуб в Португалия

22-годишен с ново приключение: седми клуб в седма държава - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Португалският гранд Бенфика привлече под наем за един сезон колумбийския нападател Джон Дуран от саудитския Ал-Насър.

Това ще бъде седмият клуб в кариерата на едва 22-годишния футболист, който преди това премина през кратки престои във Фенербахче и Зенит Санкт Петербург. Бенфика ще плати сума по наема в размер на 6.1 млн. евро (5.19 млн. паунда), като в договора има включена и опция за окончателно закупуване срещу 30 млн. евро (25.5 млн. паунда) в края на сезон 2026/27.

"Щастлив съм! Продължавам да твърдя, че това е най-големият клуб в Португалия. Изключително благодарен съм, че съм тук", сподели Дуран при представянето си. "Имам много високи очаквания. Искам да играя добре, да дам всичко от себе си и да станем шампиони."

Националът на Колумбия започна професионалния си път в местния Енвигадо през 2019 г., преди да премине в тима от МЛС Чикаго Файър през 2022 г. През януари 2023 г. той бе привлечен от Астън Вила срещу 14 млн. паунда и бързо се превърна в любимец на феновете.

През лятото на 2024 г. трансфер в Уест Хем пропадна, но след като отбеляза паметен гол за Вила срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига, Дуран бе продаден на Ал-Насър за впечатляващите 71 млн. паунда през януари 2025 г.

Въпреки че отбеляза 8 гола в 13 мача в Саудитска Арабия, той остана там едва половин сезон и бе преотстъпен във Фенербахче. Жозе Моуриньо обаче бе уволнен по-малко от месец след дебюта на Дуран, което доведе до прекратяване на наема през февруари 2026 г. и последвал престой в Зенит.

След като вкара 3 гола в 9 мача в Русия, сега Дуран получава нов шанс да се установи за по-дълго в Бенфика — седмият клуб в седма различна държава в неговата досегашна кариера.


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