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Крисенсио Съмървил поема от Уест Хем към Ал Хилал за впечатляваща сума

Крисенсио Съмървил поема от Уест Хем към Ал Хилал за впечатляваща сума

22 Юли, 2026 06:48 308 0

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  • нидерландия

Саудитският гранд привлича нидерландската звезда срещу 55 милиона паунда

Крисенсио Съмървил поема от Уест Хем към Ал Хилал за впечатляваща сума - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Английският Уест Хем постигна споразумение с Ал Хилал за продажбата на талантливото крило Крисенсио Съмървил. Сделката, оценена на внушителните 55 милиона паунда плюс допълнителни 5 милиона под формата на бонуси, бе разкрита от реномирания журналист Дейвид Орнстийн от The Athletic.

24-годишният национал на Нидерландия е на прага на ново предизвикателство в кариерата си. Очаква се той да подпише дългосрочен контракт с Ал Хилал, като в следващите дни ще премине задължителните медицински прегледи. Макар финалните детайли по трансфера все още да се уточняват, сделката е почти финализирана и изглежда въпрос на време Съмървил да облече екипа на саудитския колос.

В изминалия сезон Съмървил се отличи с постоянство и класа, взимайки участие в 34 срещи от всички турнири. За 2715 минути на терена той реализира 7 попадения и асистира за още 5 гола. Въпреки личните му успехи, "чуковете" не успяха да се спасят от изпадане в Чемпиъншип, което отвори вратата за този мащабен трансфер.

Сделката между Уест Хем и Ал Хилал е поредното доказателство за амбициите на саудитските клубове да привличат класни футболисти от Стария континент.


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