Рома пред раздяла с ключов полузащитник

Талантливият френски халф на Рома - Ману Коне може да напусне "Олимпико" още това лято. Италианските спортни издания разкриват, че агентът на 23-годишния полузащитник вече активно търси ново предизвикателство за своя клиент, като преговаря с редица европейски и извънeвропейски грандове.

Сред най-сериозните кандидати за подписа на Коне се откроява английският колос Манчестър Юнайтед. "Червените дяволи" вече са постигнали принципна договорка с играча, а според източници от Острова, са готови да извадят 50 милиона евро за правата му. Въпреки това, римските "вълци" не са склонни да се разделят с един от най-ценните си футболисти за по-малко от 60 милиона евро.

Не само английските грандове проявяват интерес към Коне. Клубове от Саудитска Арабия също са отправили примамливи оферти към френския национал, като Ал Ахли е сред най-настоятелните ухажори. Испанският Атлетико Мадрид също следи ситуацията отблизо, но към момента не е отправил официална оферта.