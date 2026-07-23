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Марк Кукурея разчувства света с незабравим жест към фен с увреждания - ВИДЕО

Марк Кукурея разчувства света с незабравим жест към фен с увреждания - ВИДЕО

23 Юли, 2026 19:11 494 4

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Испанският национал докосна сърцата на милиони по време на празненствата в Мадрид

Марк Кукурея разчувства света с незабравим жест към фен с увреждания - ВИДЕО - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващ момент, който ще остане завинаги в сърцата на футболните запалянковци, се разигра по време на тържествата по повод триумфа на Испания със Световната купа в Мадрид. Марк Кукурея, един от героите на "Ла Фурия", показа, че истинските шампиони се познават не само по уменията си на терена, но и по големината на сърцето си.

Докато празненствата кипяха с пълна сила, Кукурея забеляза сред множеството фен с увреждания. Без да се колебае, той се приближи, носейки тежкия златен трофей, и подари на този човек миг, който ще помни цял живот. Усмивки, снимки и топли думи съпътстваха срещата, а най-емоционалният момент настъпи, когато футболистът позволи на фенa да докосне и целуне купата – символ на сбъднати мечти.

След краткия, но изключително значим контакт, Кукурея се сбогува с почитателя си и се присъедини отново към своите съотборници, за да продължи празненствата. Този жест, заснет от десетки камери и споделен в социалните мрежи, предизвика буря от възхищение и коментари по цял свят.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Правилно

    7 0 Отговор
    Така правят истинските шампиони.

    19:16 23.07.2026

  • 2 Тиква

    2 1 Отговор
    Браво не като меси

    19:27 23.07.2026

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    1 3 Отговор
    тоз е кукуригу 🐔

    19:28 23.07.2026

  • 4 МНОГО ГОЛЯМ Е !!

    1 0 Отговор
    РЕСПЕКТ !!

    19:33 23.07.2026

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