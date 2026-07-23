Марк Кукурея разчувства света с незабравим жест към фен с увреждания - ВИДЕО

Вълнуващ момент, който ще остане завинаги в сърцата на футболните запалянковци, се разигра по време на тържествата по повод триумфа на Испания със Световната купа в Мадрид. Марк Кукурея, един от героите на "Ла Фурия", показа, че истинските шампиони се познават не само по уменията си на терена, но и по големината на сърцето си.

Докато празненствата кипяха с пълна сила, Кукурея забеляза сред множеството фен с увреждания. Без да се колебае, той се приближи, носейки тежкия златен трофей, и подари на този човек миг, който ще помни цял живот. Усмивки, снимки и топли думи съпътстваха срещата, а най-емоционалният момент настъпи, когато футболистът позволи на фенa да докосне и целуне купата – символ на сбъднати мечти.

След краткия, но изключително значим контакт, Кукурея се сбогува с почитателя си и се присъедини отново към своите съотборници, за да продължи празненствата. Този жест, заснет от десетки камери и споделен в социалните мрежи, предизвика буря от възхищение и коментари по цял свят.