Крило напуска ЦСКА и е на крачка от трансфер в Сингапур

Крилото на ЦСКА Матиас Фаетон замина за Сингапур. За това се похвали самият той в социалните мрежи.

Пътуването със сигурност е свързано с финализирането на негов трансфер. Все още не е ясно дали Фаетон ще премине в клуб от Сингапур или близка до тази страна. Очаква се ЦСКА да прибере около 500 000 евро от сделката.

Матиас Фаетон започна подготовка с ЦСКА, след като през миналия сезон беше под наем в Цюрих. Желанието на треньора на ЦСКА Христо Янев беше да го задържи в състава си, но крилото беше категоричен, че иска да напусне окончателно.

През последните седмици се търсеше решение за бъдещето на Фаетон и по всичко изглежда, че той ще поеме към Далечния изток. В началото на лятото интерес към него имаше от турския Бурсаспор.

Националът на Гваделупа дойде в ЦСКА през лятото на 2023 година от Гренобъл за около 1.6 млн. евро. Той записа 68 мача за "армейците", в които вкара 10 гола.