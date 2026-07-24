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Крило напуска ЦСКА и е на крачка от трансфер в Сингапур

Крило напуска ЦСКА и е на крачка от трансфер в Сингапур

24 Юли, 2026 11:27 769 0

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  • сингапур

Все още не е ясно дали Фаетон ще премине в клуб от Сингапур или близка до тази страна

Крило напуска ЦСКА и е на крачка от трансфер в Сингапур - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Крилото на ЦСКА Матиас Фаетон замина за Сингапур. За това се похвали самият той в социалните мрежи.

Пътуването със сигурност е свързано с финализирането на негов трансфер. Все още не е ясно дали Фаетон ще премине в клуб от Сингапур или близка до тази страна. Очаква се ЦСКА да прибере около 500 000 евро от сделката.

Матиас Фаетон започна подготовка с ЦСКА, след като през миналия сезон беше под наем в Цюрих. Желанието на треньора на ЦСКА Христо Янев беше да го задържи в състава си, но крилото беше категоричен, че иска да напусне окончателно.

През последните седмици се търсеше решение за бъдещето на Фаетон и по всичко изглежда, че той ще поеме към Далечния изток. В началото на лятото интерес към него имаше от турския Бурсаспор.

Националът на Гваделупа дойде в ЦСКА през лятото на 2023 година от Гренобъл за около 1.6 млн. евро. Той записа 68 мача за "армейците", в които вкара 10 гола.


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