Хванаха футболист от Серия А с положителна проба за кокаин

Австралийският национал Кристиан Волпато е дал положителна проба за кокаин, съобщава ABC News. 22-годишният футболист на Сасуоло е бил спрян за превишена скорост в Сидни около 1 часа след полунощ днес.
Волпато е карал със 109 км/ч при разрешена максимална скорост от 60 км/ч по моста Анзак. Направеният му тест за наркотици е показал наличие на кокаин.
#Sassuolo’s winger Cristian #Volpato has allegedly tested positive for cocaine while driving in Sydney as reported ABC News. The 22-year-old was stopped in a BMW coupe about 1am today, allegedly travelling 109 kilometres an hour on the Anzac Bridge, a 60km/h zone pic.twitter.com/stzHvDuGt9— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 24, 2026
Офанзивният полузащитник е част от Сасуоло от лятото на 2023 година, когато беше закупен от Рома за 7.5 млн. евро.
Волпато има 4 мача за националния отбор на Австралия, като беше част от състава на "кенгурата" на Мондиал 2026. В юношеските си години той е играл за Италия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И на мен ако ми вземат проба
12:31 24.07.2026
2 оня с коня
12:33 24.07.2026
3 мхммх
така е в бг.
измислят се причини и закони да се мачкат хората просто на политиците така им е по изгодно
13:52 24.07.2026