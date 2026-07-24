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Хванаха футболист от Серия А с положителна проба за кокаин

Хванаха футболист от Серия А с положителна проба за кокаин

24 Юли, 2026 12:29 724 3

  • кристиан волпато-
  • кокаин-
  • полиция-
  • серия а-
  • футбол-
  • сасуоло

Волпато е карал със 109 км/ч при разрешена максимална скорост от 60 км/ч по моста Анзак

Хванаха футболист от Серия А с положителна проба за кокаин - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Австралийският национал Кристиан Волпато е дал положителна проба за кокаин, съобщава ABC News. 22-годишният футболист на Сасуоло е бил спрян за превишена скорост в Сидни около 1 часа след полунощ днес.

Волпато е карал със 109 км/ч при разрешена максимална скорост от 60 км/ч по моста Анзак. Направеният му тест за наркотици е показал наличие на кокаин.

Офанзивният полузащитник е част от Сасуоло от лятото на 2023 година, когато беше закупен от Рома за 7.5 млн. евро.

Волпато има 4 мача за националния отбор на Австралия, като беше част от състава на "кенгурата" на Мондиал 2026. В юношеските си години той е играл за Италия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 И на мен ако ми вземат проба

    1 1 Отговор
    ще излезе кокаин. Хубаво си е да си опари човек носа и после някоя палава бамбина да му изпразни дисагите

    12:31 24.07.2026

  • 2 оня с коня

    5 0 Отговор
    Ако проверяват ония 240 поне половината ще им покаже я алкохол я дрога

    12:33 24.07.2026

  • 3 мхммх

    0 0 Отговор
    ако беше в БГ никога нямаше да го проверят както куките не се проверяват, но проверяват всеки обикновен човек с фалшивите си тестове и съсипват човешки животи без човек да има вина за нещо.
    така е в бг.
    измислят се причини и закони да се мачкат хората просто на политиците така им е по изгодно

    13:52 24.07.2026

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