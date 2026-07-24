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Трансферът на Салах в Бешикташ пред провал заради комисионна

Трансферът на Салах в Бешикташ пред провал заради комисионна

24 Юли, 2026 12:59 654 3

  • сердал адалъ-
  • бешикташ-
  • футбол-
  • мохамед салах

Салах се съгласи на този трансфер и агентът му първоначално отговори положително

Трансферът на Салах в Бешикташ пред провал заради комисионна - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Бешикташ Сердал Адалъ разкри подробности за преговорите относно евентуалното привличане на бившия нападател на Ливърпул Мохамед Салах.

„Салах се съгласи на този трансфер и агентът му първоначално отговори положително. Веднага щом обаче се появиха медийни съобщения, че сделката вече е финализирана, агентът увеличи комисионната си до невероятни суми. Не вярваме, че Салах е наясно с тези цифри“, цитира Адалъ списание „This is Anfield“.

Преди това медиите съобщиха, че 34-годишният египтянин, който е свободен агент от 1 юли, очаква заплата от 15 милиона евро годишно.

Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 22 милиона евро.

През сезон 2025/26 египтянинът е отбелязал 12 гола и е дал 10 асистенции в 41 мача във всички състезания. На Световното първенство по футбол той е отбелязал 1 гол и даде 2 асистенции в 5 мача.


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  • 1 бушприт

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