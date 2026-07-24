Трансферът на Салах в Бешикташ пред провал заради комисионна

Президентът на Бешикташ Сердал Адалъ разкри подробности за преговорите относно евентуалното привличане на бившия нападател на Ливърпул Мохамед Салах.

„Салах се съгласи на този трансфер и агентът му първоначално отговори положително. Веднага щом обаче се появиха медийни съобщения, че сделката вече е финализирана, агентът увеличи комисионната си до невероятни суми. Не вярваме, че Салах е наясно с тези цифри“, цитира Адалъ списание „This is Anfield“.

Преди това медиите съобщиха, че 34-годишният египтянин, който е свободен агент от 1 юли, очаква заплата от 15 милиона евро годишно.

Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 22 милиона евро.

През сезон 2025/26 египтянинът е отбелязал 12 гола и е дал 10 асистенции в 41 мача във всички състезания. На Световното първенство по футбол той е отбелязал 1 гол и даде 2 асистенции в 5 мача.