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Хамилтън преследва нов рекорд на любимата си писта

Хамилтън преследва нов рекорд на любимата си писта

25 Юли, 2026 09:44 416 0

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След десет кръга от сезона британецът е втори в генералното класиране

Хамилтън преследва нов рекорд на любимата си писта - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Гран при на Унгария може да се превърне в още един исторически момент за Люис Хамилтън. Пилотът на Ферари е рекордьор с осем победи на „Хунгароринг“ и при нов успех ще изравни собственото си върхово постижение от девет победи на една и съща писта, което държи на „Силвърстоун“.

След десет кръга от сезона британецът е втори в генералното класиране, на 45 точки зад лидера Кими Антонели. Очакванията са именно трасето край Будапеща да даде шанс на Хамилтън да намали изоставането си, тъй като то не поставя толкова голям акцент върху мощността на двигателя.

Ферари пристига в отлично настроение след силните резултати в последните стартове, а Макларън и Ред Бул също подготвят сериозни технически обновления за квалификацията и състезанието, предава Reuters.


Унгария
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