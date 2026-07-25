Хамилтън преследва нов рекорд на любимата си писта

Гран при на Унгария може да се превърне в още един исторически момент за Люис Хамилтън. Пилотът на Ферари е рекордьор с осем победи на „Хунгароринг“ и при нов успех ще изравни собственото си върхово постижение от девет победи на една и съща писта, което държи на „Силвърстоун“.

След десет кръга от сезона британецът е втори в генералното класиране, на 45 точки зад лидера Кими Антонели. Очакванията са именно трасето край Будапеща да даде шанс на Хамилтън да намали изоставането си, тъй като то не поставя толкова голям акцент върху мощността на двигателя.

Ферари пристига в отлично настроение след силните резултати в последните стартове, а Макларън и Ред Бул също подготвят сериозни технически обновления за квалификацията и състезанието, предава Reuters.