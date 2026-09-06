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Брахим Хемдани пое националния отбор на Алжир

Брахим Хемдани пое националния отбор на Алжир

6 Септември, 2026 10:55 350 0

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  • футбол-
  • национален отбор

Новият селекционер наследява Владимир Петкович и ще има малко време за подготовка преди началото на квалификациите за Купата на африканските нации

Брахим Хемдани пое националния отбор на Алжир - 1
Снимка: Фейсбук
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Брахим Хемдани е новият старши треньор на националния отбор по футбол на Алжир. Назначението идва само няколко седмици преди началото на квалификациите за Купата на африканските нации, съобщи БТА, позовавайки се на агенция Reuters. Роденият във Франция Хемдани е бивш футболист на Олимпик Марсилия и Глазгоу Рейнджърс. Той има и два мача с националната фланелка на Алжир, записани през 2008 година.

Новият селекционер няма сериозен опит начело на професионални отбори. До момента той е работил с аматьорски клубове във Франция, а преди два месеца е бил назначен за селекционер на националния отбор на Алжир до 20 години.

Хемдани сега получава възможност да води представителния тим, като наследява Владимир Петкович. Швейцарският специалист напусна поста след Световното първенство през лятото, въпреки че Алжир достигна до 1/16-финалите на турнира.

Първото сериозно изпитание за Хемдани ще бъде квалификационната кампания за Купата на африканските нации. Алжир ще започне участието си на 25 септември с домакинство на Замбия. Четири дни по-късно алжирците ще гостуват на Бурунди във втория си мач от квалификациите.


Алжир
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