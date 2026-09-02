Габриел Батистута с емоционално послание към България: „Обичам ви, въпреки Мондиал '94!“

Вълнуващи мигове белязаха празненствата по случай 100-годишнината на Фиорентина, когато две от най-ярките звезди на световния футбол – Габриел Омар Батистута и Валери Божинов – се обединиха в специално видео обръщение към българските фенове. Събитието, което събра легенди от различни епохи, се превърна в истински празник за всички почитатели на „виолетовите“ и футбола като цяло.

В краткото, но изпълнено с емоция видео, заснето от Божинов в съблекалнята на стадион „Артемио Франки“, Батистута не скри симпатиите си към България. „Здравей, България! Обичам ви. Поздрави на всички българи, въпреки че на Мондиал '94 ме победихте. Няма проблеми, въпреки това ви обичам“, заяви с широка усмивка аржентинската легенда, известен като Батигол. Божинов, който също е оставил следа във Фиорентина, не пропусна да отвърне: „И аз ви обичам!“

Празненствата по повод вековния юбилей на Фиорентина събраха на едно място футболни величия като Франческо Тоти, Хавиер Санети и редица други звезди, които премериха сили срещу легендите на „Ла Виола“. Атмосферата бе заредена с носталгия, приятелство и уважение между съперници от миналото.

Въпреки спомените от драматичния Мондиал '94, когато България изненада света и победи Аржентина, Батистута демонстрира истински спортменски дух и топло отношение към българските фенове.