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Атланта Юнайтед вкара и изпусна дузпа за 2:2 с Интер Маями

Атланта Юнайтед вкара и изпусна дузпа за 2:2 с Интер Маями

6 Септември, 2026 09:00 343 0

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Меси с голово участие в пети пореден мач

Атланта Юнайтед вкара и изпусна дузпа за 2:2 с Интер Маями - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Интер Маями и Атланта Юнайтед завършиха 2:2 в двубой от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър. Равенството попречи на звездния тим от Флорида да съкрати изоставането си от лидера в Източната конференция Нешвил, който остава с 10 точки преднина, съобщи Sportal.bg. Срещата започна със сериозно закъснение заради лошите метеорологични условия. Вместо в 2:30 часа българско време първият съдийски сигнал прозвуча в 4:05 часа. Лионел Меси и Луис Суарес започнаха като титуляри за Интер Маями, а аржентинската суперзвезда отново имаше решаващ принос за своя тим. В стартовия състав бяха още новото попълнение Каземиро и бившият футболист на Атлетико Мадрид Родриго де Пол.

Домакините поведоха в 32-рата минута. Меси намери Каземиро, който реализира за 1:0. За бразилеца това бе второ попадение, откакто се присъедини към Интер Маями, докато Меси записа голово участие в пети пореден мач. Атланта Юнайтед реагира бързо и само три минути по-късно Мигел Алмирон възстанови равенството.

Въпреки че двата отбора изглеждаха готови да се оттеглят на почивката при 1:1, Луис Суарес имаше последната дума. Уругваецът се разписа в първата минута на добавеното време на първата част, като това бе неговият 12-и гол в Мейджър Лийг Сокър през 2026 година.

След почивката Атланта получи възможност да изравни от дузпа, но Алмирон не успя да се възползва от наказателния удар. Гостите все пак стигнаха до второ попадение в края на срещата. В 87-ата минута Атланта получи нова дузпа, а този път Брийл Емболо бе точен от бялата точка и оформи крайното 2:2. Така Интер Маями пропусна възможността да спечели трите точки, въпреки че два пъти повеждаше в резултата.


САЩ
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