Левски продължава без грешка след победа над ЦСКА 1948

Левски продължи перфектния си старт в Първа лига, след като победи ЦСКА 1948 с 1:0 на стадион „Георги Аспарухов“. Успехът е осми пореден за сините в шампионата, които остават без загубена точка от началото на сезона. Единственото попадение в срещата реализира Хуан Переа. Нападателят се разписа в 58-ата минута и се превърна в герой за домакините.

Левски създаде първата по-сериозна опасност в мача. В 7-ата минута Майкон получи топката отляво и центрира в наказателното поле, където Мазир Сула засече, но Алекс Божев улови без проблем.

Десет минути по-късно Хуан Переа напредна и стреля от средна дистанция, но топката премина над вратата. Малко след това и Майкон опита късмета си, но ударът му беше неточен.

В добавеното време на първата част Переа отново беше близо до попадение. Той получи подаване от Сула, но стреля над напречната греда.

Домакините започнаха по-активно и второто полувреме. В 57-ата минута Майкон беше намерен от Око-Флекс отляво в наказателното поле. Бразилецът опита да насочи топката към близкия ъгъл, но не успя да намери рамката.

Само минута по-късно Левски поведе. Гашпер Търдин стреля от около 20 метра, топката рикошира и попадна в Хуан Переа. Нападателят остана сам срещу Алекс Божев и с прецизен удар в долния десен ъгъл реализира за 1:0.

ЦСКА 1948 реагира веднага и потърси изравняването. Светослав Вуцов трябваше да се намесва след силен удар на Жул Мейер.

В 75-ата минута Лаша Двали засече центриране на Георги Русев отляво и насочи топката към близкия долен ъгъл, но Вуцов успя да избие в корнер. След изпълнението му Мамаду Диало отправи удар, който срещна тялото на Марко Груич и топката отново излезе в ъглов удар.

Малко по-късно Диало отново застраши вратата на Левски. В 80-ата минута нападателят получи топката пред наказателното поле и отправи коварен удар, но Вуцов отново беше на мястото си и изби в корнер.

Левски можеше да сложи точка на спора в 88-ата минута. Алекс Сентейес намери непокрития Рейналдо в наказателното поле, но бразилецът стреля от няколко метра над вратата.

В добавеното време Рейналдо отново получи възможност да се разпише. Ектор Куеяр не успя да върне топката към Алекс Божев, Рейналдо я достигна и стреля, но вратарят на ЦСКА 1948 спаси.

Гостите имаха последния шанс за изравняване в самия край. ЦСКА 1948 организира опасна контраатака, при която Мамаду Диало преодоля двама защитници и напредна към наказателното поле. Нападателят подаде към Атанас Илиев, но ударът му от границата на наказателното поле не намери целта.