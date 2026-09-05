Левски продължава без грешка след победа над ЦСКА 1948

Левски продължи перфектния си старт в Първа лига, след като победи ЦСКА 1948 с 1:0 на стадион „Георги Аспарухов“. Успехът е осми пореден за сините в шампионата, които остават без загубена точка от началото на сезона. Единственото попадение в срещата реализира Хуан Переа. Нападателят се разписа в 58-ата минута и се превърна в герой за домакините.
Левски създаде първата по-сериозна опасност в мача. В 7-ата минута Майкон получи топката отляво и центрира в наказателното поле, където Мазир Сула засече, но Алекс Божев улови без проблем.
Десет минути по-късно Хуан Переа напредна и стреля от средна дистанция, но топката премина над вратата. Малко след това и Майкон опита късмета си, но ударът му беше неточен.
В добавеното време на първата част Переа отново беше близо до попадение. Той получи подаване от Сула, но стреля над напречната греда.
Домакините започнаха по-активно и второто полувреме. В 57-ата минута Майкон беше намерен от Око-Флекс отляво в наказателното поле. Бразилецът опита да насочи топката към близкия ъгъл, но не успя да намери рамката.
Само минута по-късно Левски поведе. Гашпер Търдин стреля от около 20 метра, топката рикошира и попадна в Хуан Переа. Нападателят остана сам срещу Алекс Божев и с прецизен удар в долния десен ъгъл реализира за 1:0.
ЦСКА 1948 реагира веднага и потърси изравняването. Светослав Вуцов трябваше да се намесва след силен удар на Жул Мейер.
В 75-ата минута Лаша Двали засече центриране на Георги Русев отляво и насочи топката към близкия долен ъгъл, но Вуцов успя да избие в корнер. След изпълнението му Мамаду Диало отправи удар, който срещна тялото на Марко Груич и топката отново излезе в ъглов удар.
Малко по-късно Диало отново застраши вратата на Левски. В 80-ата минута нападателят получи топката пред наказателното поле и отправи коварен удар, но Вуцов отново беше на мястото си и изби в корнер.
Левски можеше да сложи точка на спора в 88-ата минута. Алекс Сентейес намери непокрития Рейналдо в наказателното поле, но бразилецът стреля от няколко метра над вратата.
В добавеното време Рейналдо отново получи възможност да се разпише. Ектор Куеяр не успя да върне топката към Алекс Божев, Рейналдо я достигна и стреля, но вратарят на ЦСКА 1948 спаси.
Гостите имаха последния шанс за изравняване в самия край. ЦСКА 1948 организира опасна контраатака, при която Мамаду Диало преодоля двама защитници и напредна към наказателното поле. Нападателят подаде към Атанас Илиев, но ударът му от границата на наказателното поле не намери целта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Димитър Иванков - Митко Талисмана
Коментиран от #6
23:31 05.09.2026
2 Някой
Коментиран от #3
23:32 05.09.2026
3 Някой
До коментар #2 от "Някой":За Левски българите титуляри: Вуцов, Димитров, Митков.
За ЦСКА 1948: Божев, Витанов, Цонев, Русев.
23:35 05.09.2026
4 7 е добро число
23:38 05.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 1914
До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":Я да си изясним Мусала в Байерн ли е ариец или Джонатан или кой в Ливърпул Челси или Сити е чистокръвен англичанин. Май доста грешни представи имате хора за футбола и света през 21 век щом в БГ работят непалци узбеки и други за кой век говорите и се намирате!?!? Левски е номер едно заради организация фенове треньор и футболисти ТОЧКА
Коментиран от #7, #8
23:47 05.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Факт
До коментар #6 от "1914":Не те слуша главата
00:05 06.09.2026