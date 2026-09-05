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Левски продължава без грешка след победа над ЦСКА 1948

Левски продължава без грешка след победа над ЦСКА 1948

5 Септември, 2026 23:20 699 8

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Единственото попадение в срещата реализира Хуан Переа

Левски продължава без грешка след победа над ЦСКА 1948 - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Левски продължи перфектния си старт в Първа лига, след като победи ЦСКА 1948 с 1:0 на стадион „Георги Аспарухов“. Успехът е осми пореден за сините в шампионата, които остават без загубена точка от началото на сезона. Единственото попадение в срещата реализира Хуан Переа. Нападателят се разписа в 58-ата минута и се превърна в герой за домакините.

Левски създаде първата по-сериозна опасност в мача. В 7-ата минута Майкон получи топката отляво и центрира в наказателното поле, където Мазир Сула засече, но Алекс Божев улови без проблем.

Десет минути по-късно Хуан Переа напредна и стреля от средна дистанция, но топката премина над вратата. Малко след това и Майкон опита късмета си, но ударът му беше неточен.

В добавеното време на първата част Переа отново беше близо до попадение. Той получи подаване от Сула, но стреля над напречната греда.

Домакините започнаха по-активно и второто полувреме. В 57-ата минута Майкон беше намерен от Око-Флекс отляво в наказателното поле. Бразилецът опита да насочи топката към близкия ъгъл, но не успя да намери рамката.

Само минута по-късно Левски поведе. Гашпер Търдин стреля от около 20 метра, топката рикошира и попадна в Хуан Переа. Нападателят остана сам срещу Алекс Божев и с прецизен удар в долния десен ъгъл реализира за 1:0.

ЦСКА 1948 реагира веднага и потърси изравняването. Светослав Вуцов трябваше да се намесва след силен удар на Жул Мейер.

В 75-ата минута Лаша Двали засече центриране на Георги Русев отляво и насочи топката към близкия долен ъгъл, но Вуцов успя да избие в корнер. След изпълнението му Мамаду Диало отправи удар, който срещна тялото на Марко Груич и топката отново излезе в ъглов удар.

Малко по-късно Диало отново застраши вратата на Левски. В 80-ата минута нападателят получи топката пред наказателното поле и отправи коварен удар, но Вуцов отново беше на мястото си и изби в корнер.

Левски можеше да сложи точка на спора в 88-ата минута. Алекс Сентейес намери непокрития Рейналдо в наказателното поле, но бразилецът стреля от няколко метра над вратата.

В добавеното време Рейналдо отново получи възможност да се разпише. Ектор Куеяр не успя да върне топката към Алекс Божев, Рейналдо я достигна и стреля, но вратарят на ЦСКА 1948 спаси.

Гостите имаха последния шанс за изравняване в самия край. ЦСКА 1948 организира опасна контраатака, при която Мамаду Диало преодоля двама защитници и напредна към наказателното поле. Нападателят подаде към Атанас Илиев, но ударът му от границата на наказателното поле не намери целта.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    8 1 Отговор
    Само 2-3 български имена прочетох...😥

    Коментиран от #6

    23:31 05.09.2026

  • 2 Някой

    2 5 Отговор
    Срещу по-силни съперници ЦСКА 1948 започва да играе, чак когато почне да губи - същото срещу Панатинайкос. Само им трябва малко време. Левски се утвърждава като фаворит за титлата, а ЦСКА 1948 е на цели 8 точки разлика и ще се бори за евротурнири.

    Коментиран от #3

    23:32 05.09.2026

  • 3 Някой

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    За Левски българите титуляри: Вуцов, Димитров, Митков.
    За ЦСКА 1948: Божев, Витанов, Цонев, Русев.

    23:35 05.09.2026

  • 4 7 е добро число

    3 2 Отговор
    Другото дупе е наред в сряда! Има още билети за мазохистите! В Ловеч работния ден ще е до обяд!

    23:38 05.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 1914

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    Я да си изясним Мусала в Байерн ли е ариец или Джонатан или кой в Ливърпул Челси или Сити е чистокръвен англичанин. Май доста грешни представи имате хора за футбола и света през 21 век щом в БГ работят непалци узбеки и други за кой век говорите и се намирате!?!? Левски е номер едно заради организация фенове треньор и футболисти ТОЧКА

    Коментиран от #7, #8

    23:47 05.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "1914":

    Не те слуша главата

    00:05 06.09.2026

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