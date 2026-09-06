Новини
Свят »
Литва и Латвия обмислят да спрат износа на руско зърно през пристанищата си
  Тема: Украйна

Литва и Латвия обмислят да спрат износа на руско зърно през пристанищата си

6 Септември, 2026 11:35 1 080 66

  • пшеница-
  • русия-
  • нато

Въпросът засяга предимно Латвия, чието правителство се очаква да обсъди пълна забрана на транзита на руско зърно през територията на страната, заяви говорител на латвийския премиер

Литва и Латвия обмислят да спрат износа на руско зърно през пристанищата си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Латвия и Литва обмислят да прекратят транзита на руско зърно през своите пристанища след увеличаването на доставките в резултат на украински атаки с дронове срещу руски пристанища в Балтийско море, съобщава "Ройтерс".

Въпросът засяга предимно Латвия, чието правителство се очаква да обсъди пълна забрана на транзита на руско зърно през територията на страната, заяви говорител на латвийския премиер.

Още новини от Украйна

Литва не е обявила конкретни стъпки към въвеждането на забрана, но посочи, че вече не смята използването на своите пристанища за износ на зърно за приемливо.

"Износът на руско зърно чрез литовска инфраструктура противоречи на нашите ценности", заяви литовският премиер Миндаугас Синкявичюс.

Той добави, че транзитът на зърно през Литва между континенталната част на Русия и нейния ексклав Калининград няма да бъде засегнат.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    41 5 Отговор
    Тези въшки и те се чудят откъде да си изпросят ша@@@@@@

    11:38 06.09.2026

  • 2 До сега

    15 10 Отговор
    защо да изнасяли?Заслужават си шанарите!

    11:38 06.09.2026

  • 3 Хаха

    9 39 Отговор
    В Расия е студ и не вирее зърно това е от разните там републики завършващи на стан.

    11:40 06.09.2026

  • 4 До 2 г... блатните

    6 25 Отговор
    Прима ти и До Битъци па ле чекат Хуманитарни помощи от Загниващият Запад!
    Ееееедехееее
    10 год..ги ранииме тия прошляци и Нищеброди... барабар със С Корея
    Ееееедехееее

    Коментиран от #18

    11:42 06.09.2026

  • 5 казват, че малките

    39 4 Отговор
    кученца са най-зли. Та така и тези три прибалтийски държавици. Пълни със злост и неприязън към големия си съсед. Без никаква перспектива и лоялност!!! ЗАЩО Е ТАЗИ ЗЛОБА? Със сигурност ще избие нанякъде и няма да е в тяхна полза.

    11:42 06.09.2026

  • 6 ежко

    30 6 Отговор
    Оставете премиера на Литва на мминимална заплата и ще видите как веднага ще му се променят ценостите.Цености не се ядат,а транспорта на зърно носи приходи.Или ЕС ще му плаща загубите?Ето затова инфлацията препуска......

    Коментиран от #60

    11:42 06.09.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    22 3 Отговор
    "Един слонът стъпил в един мравуняк. Мравките се ядосали и започнали да се катерят по него.
    Слонът разтърсил глава и те изпопадали. Останала само мравката Пешо.
    Другите мравки започнали да викат:
    -Удуши го, Пешо!
    Слонът побягнал. След малко един клон съборил Пешо.
    Той се върнал при другите и те го попитали:
    -Къде е слона?
    -Избяга.
    -Лъжеш, Пешо, още дъвчеш!"

    11:43 06.09.2026

  • 8 Историята се повтаря!

    28 6 Отговор
    Преди фашизма гонеше всичко еврейско, днес всичко руско! И преди Русия ни отърва и днес Русия ни отървава! Историята се повтаря!

    Коментиран от #12, #20

    11:43 06.09.2026

  • 9 Кулу

    21 5 Отговор
    Видела жабчето че подковават коня и она дига крак

    11:44 06.09.2026

  • 10 Хубава работа!

    7 20 Отговор
    А рашките откъде ще изнасят? През Аляска ли? Ами зърното ще мухляса..

    Коментиран от #22, #38

    11:45 06.09.2026

  • 11 Идеалът на ЕС

    10 8 Отговор
    Санкции или смърт юнашка! Европейският идеал е жив в Брюксел - санкции и пак санкции срещу Москва!

    Коментиран от #16

    11:46 06.09.2026

  • 12 Мчи тя Русия си е нацистка

    6 22 Отговор

    До коментар #8 от "Историята се повтаря!":

    Какво странно има.

    Коментиран от #15

    11:46 06.09.2026

  • 13 То цялото ЕС

    17 2 Отговор
    и НАТО ,се ежат само на приказки!Реални действия ,никакви !

    11:46 06.09.2026

  • 14 Ей такива сме

    25 4 Отговор
    смотаняци хората, как може да делим зърното на руско, зърното си е зърно , това е нечия храна , аман от идиоти.

    Коментиран от #19, #23

    11:47 06.09.2026

  • 15 Не е приятно за фашистите

    26 6 Отговор

    До коментар #12 от "Мчи тя Русия си е нацистка":

    че Русия отново мачка фашизма! Но за света е добре!

    Коментиран от #61

    11:49 06.09.2026

  • 16 Не позна

    6 26 Отговор

    До коментар #11 от "Идеалът на ЕС":

    Просто нацизмът е забранен в Европа.
    А днес носител на нацизма е Русия, а в ЕС копейдашките партии като АзГ и Възраждане.

    Законна процедура, нищо странно.

    Коментиран от #21

    11:49 06.09.2026

  • 17 Руснаците

    6 6 Отговор
    нямат ли си пристанища???

    11:49 06.09.2026

  • 18 ФАКТ

    8 17 Отговор

    До коментар #4 от "До 2 г... блатните":

    САЩ у ЕВРОПА спасяват 6 ПЪТИ народите и националностите край блатата от ГЛАДНА СМЪРТ!
    Един маскальяк Художник ( Айвазовски) дори е нарисувал тия жални Нищеброди и блатни Роби как посрещат Помощите от САЩ и Европа!
    "Раздаване на продоволствията " е едната картина

    Коментиран от #24

    11:50 06.09.2026

  • 19 Лицемер

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ей такива сме":

    защо рева против украинското ?

    11:50 06.09.2026

  • 20 Четете копейки

    7 15 Отговор

    До коментар #8 от "Историята се повтаря!":

    СССр е бил съюзник на Хитлер, пуcuто продължава наследените фашистките традиции.

    Коментиран от #27, #41, #50

    11:50 06.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Какъв е проблема

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "Хубава работа!":

    да изнасят през Каспийско море???

    Коментиран от #29

    11:51 06.09.2026

  • 23 Споко, гладните могат да си внасят от

    7 10 Отговор

    До коментар #14 от "Ей такива сме":

    Румъния, Украйна, Казахстан, България, Унгария, Полша, Латвия и т.н.
    Раша не е задължителна.

    11:51 06.09.2026

  • 24 Последният софиянец

    8 11 Отговор

    До коментар #18 от "ФАКТ":

    За съжаление това е истината. Няма такива мизерници като Монголо-Татарските роби

    11:52 06.09.2026

  • 25 Поредните жалки фашисти

    17 6 Отговор
    Вие сте ненормални като Кая която не става за нищо

    Коментиран от #59

    11:53 06.09.2026

  • 26 Една патка

    5 4 Отговор
    мислила...мислила...

    Коментиран от #33

    11:53 06.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ТОДОР ЖИВКОВ

    8 3 Отговор
    След тежък глад и мизерия настана тежка индустриализация!

    11:54 06.09.2026

  • 29 Ами износът храни руската армия,

    5 10 Отговор

    До коментар #22 от "Какъв е проблема":

    която върши геноцид в Украйна. Кремълските нацисти нямат работа в чуждата държава.
    Мор и глад, докато не се изтеглят оттам.

    Коментиран от #31

    11:54 06.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Пропагандата за глупаци е забавна

    10 5 Отговор

    До коментар #29 от "Ами износът храни руската армия,":

    но не за всеки, а троленето показва края на фашизма който Русия мачка.

    11:56 06.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Личният ти проблем

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Една патка":

    не ни касае. Не мисли бре. Не го можеш.

    11:56 06.09.2026

  • 34 фен на сидеров

    4 3 Отговор
    кляфкащите чакалчета ще цъфнат, пък може и да вържат .... ама по-вероятно е да станат на мърша.

    11:56 06.09.2026

  • 35 Митко

    11 2 Отговор
    Пак съм на плажа на Гърция. Има силен интернет. Поръчах си фрапе. Кво става при вас. Да живее Русия и Путин.

    Коментиран от #42, #44

    11:57 06.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Честито Съединение!

    5 8 Отговор
    Удри копейката с манивелата!

    Коментиран от #52

    11:58 06.09.2026

  • 38 морския

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хубава работа!":

    да си чувал за СМП !? нямаш толкова мозък !

    11:58 06.09.2026

  • 39 Турист

    6 7 Отговор
    Зърното в Русия е оръжие! Там всичко е оръжие бе, да им го тyра!

    12:00 06.09.2026

  • 40 Ти троли

    8 3 Отговор

    До коментар #36 от "За Фашизъм, пущай...":

    и не спирай да показваш фашистка Европа! Русия пак размаза фашизма и воя на тролея е неистов!

    Коментиран от #46

    12:00 06.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Изпързалян

    7 2 Отговор
    Обмисля ли били пълни глупости!Пишете че правят каквото им наредят западните им господари а написаното е да се поддържа мантрата че в колективния запад всичко е демократично.

    12:05 06.09.2026

  • 44 Православен монгол

    7 7 Отговор

    До коментар #35 от "Митко":

    И при нас Вовка ще ни пусне Интернет и бензин! Даже и в чужбина каза,че ще можем да пътуваме а не само в С Корея

    12:06 06.09.2026

  • 45 О, Морес

    6 2 Отговор
    Ами от какво ще си правят водчица милите ? Че да се напиват като свини.Верно е,че руснаците много пият ,ама и поляците и прибалтийците не падат по-долу.И като се натряскат,тръгват смело към Кремъл !

    12:08 06.09.2026

  • 46 Размаза го...я

    5 4 Отговор

    До коментар #40 от "Ти троли":

    Даже главкомандващия педофил Избега по прашки от некаков лош ГОТВАЧ.
    А сега целата фашистка монгольяк П едерация... Нахрен горить
    Хахахаха

    Коментиран от #47

    12:09 06.09.2026

  • 47 Ти троли

    4 4 Отговор

    До коментар #46 от "Размаза го...я":

    и не спирай да показваш фашистка Европа! Русия пак размаза фашизма и воя на тролея е неистов!

    12:10 06.09.2026

  • 48 Дедо поп Кирил Московски

    4 1 Отговор
    На руснетата ще им дойде дюшеш! Това житце ще се похарчи за погpебения!

    12:14 06.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 е значи и ние

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Четете копейки":

    като съюзници на хитлер продължаваме фашистките традиции, румънци, унгарци и италианци също?!? Как може да си толкова остър?!?

    12:24 06.09.2026

  • 51 ами честито

    5 3 Отговор
    Да не ревете после защо е поскъпнал хляба?!?

    12:25 06.09.2026

  • 52 Физиотерапевт

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Честито Съединение!":

    Удри на МП.

    12:27 06.09.2026

  • 53 име

    2 3 Отговор
    Нека да си режат клона, после ще се чудят защо пристанищата им неработят, също като умните финландци. Вэпроса за cоpоcнята е как така руснаците изнасят зърно, при положение че cоpоcнята ни разправя от пет години къв град било в Русия!?

    Коментиран от #57

    12:50 06.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ГОВОРИТ Москва

    1 2 Отговор
    Вся власть СОВЕТОМ

    Коментиран от #58

    13:11 06.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Кво ти пука

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "име":

    Не си руснак я!

    Коментиран от #62

    13:19 06.09.2026

  • 58 Защо ще даваш власт на

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "ГОВОРИТ Москва":

    несъществуващ съюз?
    Съветите ги няма от миналия век. Умреха, ако не си чул.

    13:21 06.09.2026

  • 59 Тебе къде боли?

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Поредните жалки фашисти":

    Руснак ли си?

    Коментиран от #64

    13:23 06.09.2026

  • 60 Хихи!

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ежко":

    Ти затова ли си със сменени ценности.
    Клошар ли си?

    Коментиран от #65

    13:25 06.09.2026

  • 61 Къде? Кога?

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не е приятно за фашистите":

    Защо само на теб са съобщили?

    Коментиран от #66

    13:26 06.09.2026

  • 62 Нормалните хора

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Кво ти пука":

    се интересуват когато ги заливат с лъжи срещу Русия и им вредят.

    13:29 06.09.2026

  • 63 Нхтфц

    0 0 Отговор
    Тевтоняка яко започва да се запъва.

    13:30 06.09.2026

  • 64 Не е нужно да си руснак

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Тебе къде боли?":

    за да те отвращават лъжите срещу Русия! Нужни е да си човек с достойнство!

    13:31 06.09.2026

  • 65 Щом тролиш

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Хихи!":

    явно да! Сам го показа!

    13:32 06.09.2026

  • 66 Не е нужно

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Къде? Кога?":

    да ти съобщават нещо което се случва пред теб! Русия мачка фашизма, тролеи реват, видно за всички. По добро съобщение, здраве!

    13:34 06.09.2026