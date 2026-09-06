Литва и Латвия обмислят да спрат износа на руско зърно през пристанищата си

Латвия и Литва обмислят да прекратят транзита на руско зърно през своите пристанища след увеличаването на доставките в резултат на украински атаки с дронове срещу руски пристанища в Балтийско море, съобщава "Ройтерс".

Въпросът засяга предимно Латвия, чието правителство се очаква да обсъди пълна забрана на транзита на руско зърно през територията на страната, заяви говорител на латвийския премиер.

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Литва не е обявила конкретни стъпки към въвеждането на забрана, но посочи, че вече не смята използването на своите пристанища за износ на зърно за приемливо.

"Износът на руско зърно чрез литовска инфраструктура противоречи на нашите ценности", заяви литовският премиер Миндаугас Синкявичюс.

Той добави, че транзитът на зърно през Литва между континенталната част на Русия и нейния ексклав Калининград няма да бъде засегнат.