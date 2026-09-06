Литва и Латвия обмислят да спрат износа на руско зърно през пристанищата си

Латвия и Литва обмислят да прекратят транзита на руско зърно през своите пристанища след увеличаването на доставките в резултат на украински атаки с дронове срещу руски пристанища в Балтийско море, съобщава "Ройтерс".
Въпросът засяга предимно Латвия, чието правителство се очаква да обсъди пълна забрана на транзита на руско зърно през територията на страната, заяви говорител на латвийския премиер.
Литва не е обявила конкретни стъпки към въвеждането на забрана, но посочи, че вече не смята използването на своите пристанища за износ на зърно за приемливо.
"Износът на руско зърно чрез литовска инфраструктура противоречи на нашите ценности", заяви литовският премиер Миндаугас Синкявичюс.
Той добави, че транзитът на зърно през Литва между континенталната част на Русия и нейния ексклав Калининград няма да бъде засегнат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
11:38 06.09.2026
2 До сега
11:38 06.09.2026
3 Хаха
11:40 06.09.2026
4 До 2 г... блатните
Ееееедехееее
10 год..ги ранииме тия прошляци и Нищеброди... барабар със С Корея
Ееееедехееее
Коментиран от #18
11:42 06.09.2026
5 казват, че малките
11:42 06.09.2026
6 ежко
Коментиран от #60
11:42 06.09.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи
Слонът разтърсил глава и те изпопадали. Останала само мравката Пешо.
Другите мравки започнали да викат:
-Удуши го, Пешо!
Слонът побягнал. След малко един клон съборил Пешо.
Той се върнал при другите и те го попитали:
-Къде е слона?
-Избяга.
-Лъжеш, Пешо, още дъвчеш!"
11:43 06.09.2026
8 Историята се повтаря!
Коментиран от #12, #20
11:43 06.09.2026
9 Кулу
11:44 06.09.2026
10 Хубава работа!
Коментиран от #22, #38
11:45 06.09.2026
11 Идеалът на ЕС
Коментиран от #16
11:46 06.09.2026
12 Мчи тя Русия си е нацистка
До коментар #8 от "Историята се повтаря!":Какво странно има.
Коментиран от #15
11:46 06.09.2026
13 То цялото ЕС
11:46 06.09.2026
14 Ей такива сме
Коментиран от #19, #23
11:47 06.09.2026
15 Не е приятно за фашистите
До коментар #12 от "Мчи тя Русия си е нацистка":че Русия отново мачка фашизма! Но за света е добре!
Коментиран от #61
11:49 06.09.2026
16 Не позна
До коментар #11 от "Идеалът на ЕС":Просто нацизмът е забранен в Европа.
А днес носител на нацизма е Русия, а в ЕС копейдашките партии като АзГ и Възраждане.
Законна процедура, нищо странно.
Коментиран от #21
11:49 06.09.2026
17 Руснаците
11:49 06.09.2026
18 ФАКТ
До коментар #4 от "До 2 г... блатните":САЩ у ЕВРОПА спасяват 6 ПЪТИ народите и националностите край блатата от ГЛАДНА СМЪРТ!
Един маскальяк Художник ( Айвазовски) дори е нарисувал тия жални Нищеброди и блатни Роби как посрещат Помощите от САЩ и Европа!
"Раздаване на продоволствията " е едната картина
Коментиран от #24
11:50 06.09.2026
19 Лицемер
До коментар #14 от "Ей такива сме":защо рева против украинското ?
11:50 06.09.2026
20 Четете копейки
До коментар #8 от "Историята се повтаря!":СССр е бил съюзник на Хитлер, пуcuто продължава наследените фашистките традиции.
Коментиран от #27, #41, #50
11:50 06.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Какъв е проблема
До коментар #10 от "Хубава работа!":да изнасят през Каспийско море???
Коментиран от #29
11:51 06.09.2026
23 Споко, гладните могат да си внасят от
До коментар #14 от "Ей такива сме":Румъния, Украйна, Казахстан, България, Унгария, Полша, Латвия и т.н.
Раша не е задължителна.
11:51 06.09.2026
24 Последният софиянец
До коментар #18 от "ФАКТ":За съжаление това е истината. Няма такива мизерници като Монголо-Татарските роби
11:52 06.09.2026
25 Поредните жалки фашисти
Коментиран от #59
11:53 06.09.2026
26 Една патка
Коментиран от #33
11:53 06.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ТОДОР ЖИВКОВ
11:54 06.09.2026
29 Ами износът храни руската армия,
До коментар #22 от "Какъв е проблема":която върши геноцид в Украйна. Кремълските нацисти нямат работа в чуждата държава.
Мор и глад, докато не се изтеглят оттам.
Коментиран от #31
11:54 06.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Пропагандата за глупаци е забавна
До коментар #29 от "Ами износът храни руската армия,":но не за всеки, а троленето показва края на фашизма който Русия мачка.
11:56 06.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Личният ти проблем
До коментар #26 от "Една патка":не ни касае. Не мисли бре. Не го можеш.
11:56 06.09.2026
34 фен на сидеров
11:56 06.09.2026
35 Митко
Коментиран от #42, #44
11:57 06.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Честито Съединение!
Коментиран от #52
11:58 06.09.2026
38 морския
До коментар #10 от "Хубава работа!":да си чувал за СМП !? нямаш толкова мозък !
11:58 06.09.2026
39 Турист
12:00 06.09.2026
40 Ти троли
До коментар #36 от "За Фашизъм, пущай...":и не спирай да показваш фашистка Европа! Русия пак размаза фашизма и воя на тролея е неистов!
Коментиран от #46
12:00 06.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Изпързалян
12:05 06.09.2026
44 Православен монгол
До коментар #35 от "Митко":И при нас Вовка ще ни пусне Интернет и бензин! Даже и в чужбина каза,че ще можем да пътуваме а не само в С Корея
12:06 06.09.2026
45 О, Морес
12:08 06.09.2026
46 Размаза го...я
До коментар #40 от "Ти троли":Даже главкомандващия педофил Избега по прашки от некаков лош ГОТВАЧ.
А сега целата фашистка монгольяк П едерация... Нахрен горить
Хахахаха
Коментиран от #47
12:09 06.09.2026
47 Ти троли
До коментар #46 от "Размаза го...я":и не спирай да показваш фашистка Европа! Русия пак размаза фашизма и воя на тролея е неистов!
12:10 06.09.2026
48 Дедо поп Кирил Московски
12:14 06.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 е значи и ние
До коментар #20 от "Четете копейки":като съюзници на хитлер продължаваме фашистките традиции, румънци, унгарци и италианци също?!? Как може да си толкова остър?!?
12:24 06.09.2026
51 ами честито
12:25 06.09.2026
52 Физиотерапевт
До коментар #37 от "Честито Съединение!":Удри на МП.
12:27 06.09.2026
53 име
Коментиран от #57
12:50 06.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ГОВОРИТ Москва
Коментиран от #58
13:11 06.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Кво ти пука
До коментар #53 от "име":Не си руснак я!
Коментиран от #62
13:19 06.09.2026
58 Защо ще даваш власт на
До коментар #55 от "ГОВОРИТ Москва":несъществуващ съюз?
Съветите ги няма от миналия век. Умреха, ако не си чул.
13:21 06.09.2026
59 Тебе къде боли?
До коментар #25 от "Поредните жалки фашисти":Руснак ли си?
Коментиран от #64
13:23 06.09.2026
60 Хихи!
До коментар #6 от "ежко":Ти затова ли си със сменени ценности.
Клошар ли си?
Коментиран от #65
13:25 06.09.2026
61 Къде? Кога?
До коментар #15 от "Не е приятно за фашистите":Защо само на теб са съобщили?
Коментиран от #66
13:26 06.09.2026
62 Нормалните хора
До коментар #57 от "Кво ти пука":се интересуват когато ги заливат с лъжи срещу Русия и им вредят.
13:29 06.09.2026
63 Нхтфц
13:30 06.09.2026
64 Не е нужно да си руснак
До коментар #59 от "Тебе къде боли?":за да те отвращават лъжите срещу Русия! Нужни е да си човек с достойнство!
13:31 06.09.2026
65 Щом тролиш
До коментар #60 от "Хихи!":явно да! Сам го показа!
13:32 06.09.2026
66 Не е нужно
До коментар #61 от "Къде? Кога?":да ти съобщават нещо което се случва пред теб! Русия мачка фашизма, тролеи реват, видно за всички. По добро съобщение, здраве!
13:34 06.09.2026