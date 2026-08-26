Бруно Фернандеш с престижна индивидуална награда

Във вторник вечерта, под светлините на ежегодната церемония на Асоциацията на професионалните футболисти (PFA), Бруно Фернандеш – капитанът и моторът на Манчестър Юнайтед – получи едно от най-значимите отличия в английския футбол. Португалският плеймейкър бе избран за "Футболист на годината" от своите колеги и конкуренти, което бележи първото му подобно признание в кариерата.

Фернандеш изигра феноменален сезон 2025/26, в който не само поведе "червените дяволи" към трето място във Висшата лига и завръщане в Шампионската лига, но и пренаписа рекордите. С впечатляващите 21 асистенции – нов връх в историята на английския елит – и 9 отбелязани гола, португалецът се превърна в сърцето и душата на отбора, воден от Майкъл Карик.

Триумфът на Фернандеш не спира дотук. През сезона той бе включен в Идеалния отбор на годината на PFA, за пети път грабна клубната награда "Сър Мат Бъсби" за Играч на годината, а през май бе отличен и от Асоциацията на футболните журналисти. Сега, с новото признание, Бруно се нарежда до легенди като Уейн Руни, Кристиано Роналдо и Ерик Кантона – единствените играчи на Юнайтед, печелили тази награда от 1974 г. насам.

В надпреварата за престижния приз Фернандеш надделя над сериозна конкуренция – сред номинираните бяха шампионите на Арсенал Давид Рая, Габриел и Деклан Райс, както и звездите на Манчестър Сити Ерлинг Холанд и Раян Шерки. С този успех Манчестър Юнайтед вече има 12 индивидуални отличия от PFA – повече от всеки друг клуб в Англия.