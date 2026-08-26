Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бруно Фернандеш с престижна индивидуална награда

Бруно Фернандеш с престижна индивидуална награда

26 Август, 2026 12:47 433 0

  • бруно фернандеш-
  • манчестър юнайтед-
  • футболист на годината-
  • pfa-
  • рекорд-
  • висша лига-
  • асистенции-
  • награда-
  • майкъл карик-
  • шампионска лига-
  • португалски национал-
  • футболни отличия-
  • английски футбол

Капитанът на "червените дяволи" вписа името си сред легендите

Бруно Фернандеш с престижна индивидуална награда - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Във вторник вечерта, под светлините на ежегодната церемония на Асоциацията на професионалните футболисти (PFA), Бруно Фернандеш – капитанът и моторът на Манчестър Юнайтед – получи едно от най-значимите отличия в английския футбол. Португалският плеймейкър бе избран за "Футболист на годината" от своите колеги и конкуренти, което бележи първото му подобно признание в кариерата.

Фернандеш изигра феноменален сезон 2025/26, в който не само поведе "червените дяволи" към трето място във Висшата лига и завръщане в Шампионската лига, но и пренаписа рекордите. С впечатляващите 21 асистенции – нов връх в историята на английския елит – и 9 отбелязани гола, португалецът се превърна в сърцето и душата на отбора, воден от Майкъл Карик.

Триумфът на Фернандеш не спира дотук. През сезона той бе включен в Идеалния отбор на годината на PFA, за пети път грабна клубната награда "Сър Мат Бъсби" за Играч на годината, а през май бе отличен и от Асоциацията на футболните журналисти. Сега, с новото признание, Бруно се нарежда до легенди като Уейн Руни, Кристиано Роналдо и Ерик Кантона – единствените играчи на Юнайтед, печелили тази награда от 1974 г. насам.

В надпреварата за престижния приз Фернандеш надделя над сериозна конкуренция – сред номинираните бяха шампионите на Арсенал Давид Рая, Габриел и Деклан Райс, както и звездите на Манчестър Сити Ерлинг Холанд и Раян Шерки. С този успех Манчестър Юнайтед вече има 12 индивидуални отличия от PFA – повече от всеки друг клуб в Англия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове