Берое се разпада

Берое стартира добре във Втора лига и след петия кръг с актив от 9 точки е на шесто място в класирането. Вчера "зелените" изнесоха силен мач и победиха стабилния отбор на Спартак (Пл) с 3:0.

Ден след този успех, обаче голяма част от футболистите са изявили желание да напуснат клуба, твърдят колегите от NOVSPORT. Причината са поредните неизпълнени обещания от страна на собственика Банато за изплащане на дължимите заплати и премии. Оказва се, че от началото на подготовката за новия сезон играчите не са получили нищо...

Халфът Айкут Рамадан вече е депозирал молба до БФС за разтрогване на договора по вина на клуба. Очаква се и други да го последват в следващите няколко дни. Това буквално ще постави в безизходица треньорът Владимир Манчев.

Индикации за тежката криза в Берое дойде и от поста на уважавания спортен журналист и фен на "зелените" Станил Йотов. "Значи, ако в Берое пак ще се вихри Цирк Банато и няма да се плаща, и футболистите ще напускат един след друг само ден след чудесната победа с 3-0 срещу Спартак Плевен, по-добре да заравяме огъня и да не се мъчим излишно. Аман от патагонски номера!", написа той вв Фейсбук.