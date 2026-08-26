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Берое се разпада

Берое се разпада

26 Август, 2026 20:30 971 3

  • берое-
  • футбол-
  • втора лига

Футболистите бягат заради неплатени заплати

Берое се разпада - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Берое стартира добре във Втора лига и след петия кръг с актив от 9 точки е на шесто място в класирането. Вчера "зелените" изнесоха силен мач и победиха стабилния отбор на Спартак (Пл) с 3:0.

Ден след този успех, обаче голяма част от футболистите са изявили желание да напуснат клуба, твърдят колегите от NOVSPORT. Причината са поредните неизпълнени обещания от страна на собственика Банато за изплащане на дължимите заплати и премии. Оказва се, че от началото на подготовката за новия сезон играчите не са получили нищо...

Халфът Айкут Рамадан вече е депозирал молба до БФС за разтрогване на договора по вина на клуба. Очаква се и други да го последват в следващите няколко дни. Това буквално ще постави в безизходица треньорът Владимир Манчев.

Индикации за тежката криза в Берое дойде и от поста на уважавания спортен журналист и фен на "зелените" Станил Йотов. "Значи, ако в Берое пак ще се вихри Цирк Банато и няма да се плаща, и футболистите ще напускат един след друг само ден след чудесната победа с 3-0 срещу Спартак Плевен, по-добре да заравяме огъня и да не се мъчим излишно. Аман от патагонски номера!", написа той вв Фейсбук.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 колчо

    2 3 Отговор
    с тая "демокрация",направена ни преди 36г от бкп,ще се разпадне цялата държава!

    Коментиран от #3

    20:43 26.08.2026

  • 2 Къде е Белчев

    1 2 Отговор
    Питайте него как тогава всичко беше ок и как го е постигал.

    20:46 26.08.2026

  • 3 Тъпанарско мнение

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "колчо":

    Новите затова са зле.9257

    20:48 26.08.2026

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