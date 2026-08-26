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Бивши германски национали сред новите собственици на португалски клуб

Бивши германски национали сред новите собственици на португалски клуб

26 Август, 2026 21:01 744 0

  • томас мюлер-
  • матс хумелс-
  • ян зомер-
  • люка ернандес-
  • ещрела амадора

Двамата, заедно с швейцарския вратар Ян Зомер и френския защитник Люка Ернандес, са част от международния консорциум ADvantage and LEAD

Бивши германски национали сред новите собственици на португалски клуб - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившите германски национали Томас Мюлер и Матс Хумелс придобиха акции от португалския футболен клуб Ещрела Амадора.

Двамата, заедно с швейцарския вратар Ян Зомер и френския защитник Люка Ернандес, са част от международния консорциум ADvantage and LEAD, който закупи 90 процента от акциите на клуба, съобщиха от Ещрела.

Президентската роля в клуба ще бъде поета от Йоханес Мосманг, който през последното десетилетие работеше в Байерн Мюнхен.


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