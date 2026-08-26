Бивши германски национали сред новите собственици на португалски клуб

Бившите германски национали Томас Мюлер и Матс Хумелс придобиха акции от португалския футболен клуб Ещрела Амадора.
Двамата, заедно с швейцарския вратар Ян Зомер и френския защитник Люка Ернандес, са част от международния консорциум ADvantage and LEAD, който закупи 90 процента от акциите на клуба, съобщиха от Ещрела.
Президентската роля в клуба ще бъде поета от Йоханес Мосманг, който през последното десетилетие работеше в Байерн Мюнхен.
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА