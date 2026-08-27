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Яя Туре стана първият африкански треньор, класирал отбор в основната фаза на Шампионската лига

Яя Туре стана първият африкански треньор, класирал отбор в основната фаза на Шампионската лига

27 Август, 2026 17:14 1 026 0

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Слован Братислава с нов златен момент, а Яя Туре пише нова страница в европейския футбол

Яя Туре стана първият африкански треньор, класирал отбор в основната фаза на Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Словашкият шампион Слован Братислава успя да си осигури място в основната фаза на Шампионската лига за втори път в клубната си история, след като елиминира словенския Целие с общ резултат 3:2. "Небесносините" ще се изправят срещу най-големите футболни грандове на Стария континент, а феновете вече мечтаят за нови подвизи.

Истински фурор предизвика и старши треньорът на Слован – Яя Туре. Легендарният полузащитник на Барселона и Манчестър Сити, който само преди няколко месеца пое словашкия тим, се превърна в първия африкански наставник, извел отбор до основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир. Това историческо постижение бележи нова ера не само за Слован, но и за африканските треньори в световния футбол.

Яя Туре, който през юни подписа тригодишен договор със Слован Братислава, дебютира като старши треньор именно с този клуб.


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